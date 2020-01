Auschwitz-Doku stößt bei Jüngeren auf großes Interesse

© ZDF

Anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zeigte das ZDF am Dienstag die Doku "Ein Tag in Auschwitz" und erreichte damit vor allem beim jüngeren Publikum hohe Quoten.



29.01.2020 - 09:21 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2020 - 09:21 Uhr

Das ZDF nutzte seinen Doku-Slot am Dienstagabend, um anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz einen Tag im Mai 1944 in dem Konzentrationslager zu schildern. Das stieß insbesondere beim jüngeren Publikum auf ein für eine Doku ungewöhnlich hohes Interesse: 1,02 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe sorgten hier für einen Marktanteil von 11,5 Prozent. Nur "DSDS" zählte am Dienstagabend in der Primetime mehr junge Zuschauer. Insgesamt hatten 3,19 Millionen Zuschauer die Doku eingeschaltet, beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf 10,2 Prozent.

Auch am späteren Abend lag das ZDF mit der "37-Grad"-Doku "Wir ticken anders" über Menschen mit Tourette übrigens beim jüngeren Publikum deutlich über dem sonstigen Senderschnitt. Hier betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch 8,7 Prozent. 2,51 Millionen Zuschauer waren hier insgesamt dabei, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 10,8 Prozent.

Den Sieg beim Gesamtpublikum heimste aber nicht das ZDF, sondern Das Erste mit seinem seichten Serienangebot ein. "Um Himmels Willen" erreichte 4,87 Millionen, "In aller Freundschaft" im Anschluss 4,92 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen mit 15,6 und 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum auf sehr gutem Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielten die ARD-Serien nur eine untergeordnete Rolle, die Marktanteile von 6,1 und 6,7 Prozent waren aber zumindest solide. "Report Mainz" sahen im Anschluss noch 2,82 Millionen Zuschauer, was 10,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Das Talk-Duell am späten Abend entschied dann aber das ZDF klar für sich. Dort talkte Markus Lanz vor 1,65 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum war für Lanz-Verhältnisse zwar eher niedrig, ein Best-of des "Kölner Treffs" musste sich im Ersten aber mit 0,84 Millionen Zuschauern und 6,0 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Lanz kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 7,5 Prozent Marktanteil.

