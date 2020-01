"WaPo Berlin" übertrumpft die Kollegen vom Bodensee

© ARD/Daniela Incoronato

Nach drei Staffeln bekam die "WaPo Bodensee" am Dienstagvorabend im Ersten neue Kollegen in Berlin - und die übertrafen zum Auftakt prompt den Bestwert der Ur-"WaPo". Rückenwind gab's dabei von "Wer weiß denn sowas?"



29.01.2020 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2020 - 09:35 Uhr

Gelungener Einstand für die neue Vorabendserie "WaPo Berlin" im Ersten: Zum Auftakt schalteten am Dienstag um 18:45 Uhr 2,85 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 11,2 Prozent entsprach. Damit lag der Marktanteil zum Auftakt höher als bei jeder Folge der bislang drei Staffeln der "WaPo Bodensee". Und das Interesse an der neuen "WaPo" war auch erheblich höher als zuletzt an "Familie Dr. Kleist" auf diesem Sendeplatz. Die letzte Staffel erreichte dort in den letzten Wochen im Schnitt nur 2,1 Millionen Zuschauer und 8,6 Prozent Marktanteil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die "WaPo Berlin" schon schwerer, 5,5 Prozent Marktanteil sind aber ebenfalls mehr als man von den anderen Dienstagvorabendserien im Ersten gewohnt ist. Rückenwind gab's dabei auch wieder von "Wer weiß denn sowas?", das direkt zuvor 3,86 Millionen Zuschauer zählte. 18,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, sehr gute 10,3 Prozent auch bei den 14- bis 49-Jährigen.

Damit lag Das Erste ab 18 Uhr auch hauchdünn vor dem ZDF, wo die "SOKO Köln" vor 3,81 Millionen Zuschauern ermittelte. Das entsprach einem Marktanteil von 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Wie für ZDF-Krimis üblich war es vor allem das ältere Publikum, das einschaltete: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die "SOKO Köln" nicht über 4,6 Prozent Marktanteil hinaus. "Die Rosenheim-Cops" erreichten nach den "heute"-Nachrichten dann 4,53 Millionen Zuschauer, was sehr guten 16,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,6 Prozent.

Bei den Privaten war es vor allem RTL, das am Vorabend glänzen konnte. "GZSZ" trumpfte mit hervorragenden 20,8 Prozent marktanteil beim den 14- bis 49-Jährigen auf, zuvor hatte schon "Alles was zählt" mit 16,3 Prozent Marktanteil einen sehr guten Tag. Sat.1 blieb mit 4,8 Prozent in der Zielgruppe für "Auf Streife - Die Spezialisten" und 5,3 Prozent für "Genial daneben - Das Quiz" auf gewohnt miesem Niveau, auch ProSieben blieb diesmal einstellig. "Galileo" kam nicht über 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Von ihrer Bestform weit entfernt waren auch die RTLzwei-Soaps: "Köln 50667" erzielte 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" nur 5,3 Prozent.

