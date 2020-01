"Blutige Anfänger" startet gut - doch Jüngere fehlen weiter

© ZDF/Conny Klein

Mit "Blutige Anfänger" startete das ZDF eine neue Vorabendserie über junge Polizeianwärter, die optisch auch betont jugendlich daher kam. Jüngere Zuschauer fand das ZDF aber trotzdem kaum. "Die verlorene Tochter" verlor in der Primetime an Boden.



30.01.2020 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2020 - 09:16 Uhr

Das ZDF verfolgt mit der Auffrischung seines Vorabend-Portfolios auch das Ziel, den doch sehr hohen Altersschnitt seines Publikums etwas zu verjüngen. Dabei helfen soll etwa die neue Serie "Blutige Anfänger", die am Mittwoch erstmals zu sehen war. Doch das jüngere Publikum fand trotzdem kaum den Weg zum ZDF: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 4,0 Prozent auf einem äußerst dürftigen Niveau. Dabei sah es insgesamt recht gut aus: 3,42 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, mehr als zuletzt bei "Heldt" auf diesem Sendeplatz gezählt wurden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 12,2 Prozent.

Bei Jung und Alt deutlich erfolgreicher war das ZDF trotzdem mit seinem Klassiker "SOKO Wismar", der um 18 Uhr schon 3,9 Millionen Zuschauer zählte. 18,5 Prozent betrug der Marktanteil hier beim Gesamtpublikum, immerhin 5,0 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime verlor die Miniserie "Die verlorene Tochter" im Vergleich zum starken Auftakt am Montag, als rund 5,4 Millionen Zuschauer die ersten beiden Folgen gesehen haben, doch merklich an Boden: 4,57 Millionen Zuschauer waren ab 20:15 Uhr bei Episode 3 dabei, die vierte Folge sahen sich noch 4,41 Millionen Zuschauer an. Mit Marktanteilen von 15,0 und 14,7 Prozent beim Gesamtpublikum kann man beim ZDF trotzdem weiterhin sehr zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich aber auch diese Serie recht schwer, die Marktanteile lagen bei 6,0 und 5,8 Prozent.

Beim Gesamtpublikum lag das ZDF auch in der Primetime vorn, Das Erste musste sich mit dem Film "Nur eine Frau" geschlagen geben. 3,6 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet, was ordentlichen 11,9 Prozent Marktanteil entsprach. Erfreulich war hier auch der vergleichsweise hohe Anteil an jüngeren Zuschauern: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,2 Prozent Marktanteil erreicht. Ob es 30 Minuten vor der regulären "Tagesthemen"-Ausgabe nun noch eine eigene Extra-Sendung zum Coronavirus gebraucht hätte, steht angesichts des überschaubaren Interesses hingegen doch sehr in Frage. Mehr als 2,52 Millionen Zuschauer sahen hier nicht zu, der Marktanteil lag bei nur 9,1 Prozent. Im "heute-journal" informierten sich zur gleichen Zeit 4,01 Millionen Zuschauer.

