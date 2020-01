"Wollnys" weiter stark, Sat.1 Gold dreht nachts richtig auf

© Sat.1 Gold

Großfamilie Wollny bescherte RTLzwei auch in dieser Woche wieder richtig gute Quoten, auch für Kabel Eins sah es zumindest in der Primetime gut aus. Ein starker Mittwoch war's auch für Sat.1 Gold. Vor allem nachts lief's herausragend.



30.01.2020 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2020 - 09:40 Uhr

Bei RTLzwei kann man sich sehr glücklich schätzen, "Die Wollnys" im Programm zu haben - denn auch nach neun Jahren ist das Interesse an Geschichten über die Großfamilie ungebrochen. In dieser Woche erreichte die Dokusoap um 20:15 Uhr wieder sehr gute 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 990.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Und auch der Ableger "Lecker Schmecker Wollnys" wusste im Anschluss noch mit 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und 950.000 Zuschauern insgesamt zu überzeugen.

RTLzwei war damit der stärkste in der zweiten Privatsender-Liga. Doch auch bei Kabel Eins kann man sehr zufrieden sein mit den erreichten 6,6 Prozent Marktanteil für den Film "Jagd auf Roter Oktober". Insgesamt wurden hier sogar 1,48 Millionen Zuschauer gezählt. Vox kommt mit Wiederholungen von "Law & Order: Special Victims Unit" derzeit hingegen auf keinen grünen Zweig. Der Marktanteil pendelte den Abend über zwischen 4,1 und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit weit unter den Sender-Normalwerten.

Blickt man auf die kleineren Sender, dann fällt mal wieder das sehr starke Abschneiden von ZDFneo auf. Mit einem Tagesmarktanteil von 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum lag der ZDF-Ableger noch vor ProSieben und RTLzwei - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war ZDFneo mit 2,3 Prozent Tagesmarktanteil diesmal der Größte unter den Kleineren. In der Primetime machten die beiden "Wilsberg"-Folgen ihre Sache wieder sehr gut: 2,15 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr, 2,04 Millionen Zuschauer ab 21:45 Uhr wurden gezählt. Der Marktanteil stieg hier auf bis zu 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die Sky-Serie "Der Pass" holte danach noch 5,0 und 3,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Ansonsten wussten am Mittwoch auch Nitro und Sat.1 Gold zu überzeugen. Bei Nitro konnte man sich auf Bud Spencer verlassen: Um 20:15 Uhr blieb "Der Bomber" noch bei mittelmäßigen 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, "Wenn man vom Teufel spricht..." steigerte sich danach aber auf sehr gute 3,5 Prozent. Rund eine halbe Million Zuschauer sahen die beiden Filme. "Aladin" ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ab kurz vor Mitternacht sogar auf 4,5 Prozent steigen. Bei Sat.1 Gold standen am Mittwochabend unterdessen wieder die einstigen Sat.1-Pseudo-Crime-Doku-Klassiker auf dem Programm, die insbesondere am späten Abend aufdrehten. Kurz nach Mitternacht lag "K11" mit immer noch 270.000 Zuschauern bei starken Marktanteilen von 3,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Niedrig und Kuhnt" ließen den Marktanteil nach 1 Uhr schon auf über 5 Prozent steigen und "Lenßen & Partner" erzielte nach 2 Uhr herausragende 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Teilen