"Nord bei Nordwest" siegt deutlich über ZDF-Miniserie

Die ZDF-Miniserie "Die verlorene Tochter" hat zum Staffel-Finale noch einmal Zuschauer verloren und musste sich deutlich der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" geschlagen geben. Diese sahen erneut fast sieben Millionen Zuschauer.



31.01.2020 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 31.01.2020 - 09:01 Uhr

Die ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" hat auch in dieser Woche wieder den Tagessieg eingefahren. Anders als in der vorigen Woche wurde die Marke von sieben Millionen Zuschauern allerdings knapp verfehlt: 6,98 Millionen schalteten um 20:15 Uhr für eine neue Folge ein, der Marktanteil lag bei starken 22,4 Prozent. Gleichzeitig war "Nord bei Nordwest" auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,4 Prozent Marktanteil gefragt. Auch hier blieb der Bestwert der Vorwoche aber unerreicht.

Das ZDF erwies sich ohne den "Bergdoktor" als nicht ganz so starke Konkurrenz wie gewöhnlich, konnte mit den letzten beiden Folgen seiner Miniserie "Die verlorene Tochter" aber ebenfalls einen schönen Erfolg verbuchen, wenngleich die Quoten noch einmal etwas zurückgingen. 4,12 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, das eigentliche Finale wollten direkt im Anschluss noch 4,03 Millionen sehen. In beiden Fällen belief sich der Marktanteil auf 13,1 Prozent.

Zuschauer-Trend: Die verlorene Tochter



Gestartet war "Die verlorene Tochter" zu Wochenbeginn übrigens noch mit deutlich mehr als fünf Millionen Zuschauern - allerdings ist davon auszugehen, dass einige Fans der Serie die weiteren Folgen in der Zwischenzeit bereits in der Mediathek gesehen haben. Genaue Zahlen liegen hierzu allerdings nicht vor. Auf linearem Wege blieben die Quoten beim jungen Publikum derweil mäßig: Hier erzielte das ZDF am Donnerstag noch einmal Werte von 6,3 und 6,2 Prozent.

Um 21:45 Uhr hielt das "heute-journal" indes noch 3,98 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und damit über eine Million mehr als "Monitor" im Ersten. "Maybrit Illner" erreichte noch 2,41 Millionen Zuschauer, ehe "Markus Lanz" mit 1,94 Millionen auf starke 16,5 Prozent Marktanteil kam. Erfolgreich war auch "Nuhr im Ersten", das nach den "Tagesthemen" noch auf 2,06 Millionen Zuschauer sowie 11,7 Prozent Marktanteil. Nur "Alfons und Gäste" tat sich später am Abend mit gerade mal 7,4 Prozent schwer.

