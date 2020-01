Vox punktet mit "Lucy" gegen Klum und den "Lehrer"

© TVNOW / © 2014 EUROPACORP-TF1 FILMS PRODUCTION - GRIVE PRODUCTIONS

Mit dem Spielfilm "Lucy" hat sich Vox am Donnerstag erfolgreich gegen ProSieben und RTL behaupten können. Sat.1 erreichte mit der Komödie "Urlaubsreif" hingegen kaum mehr als eine Million Zuschauer. Auch "Rosis Fettkampf" tat sich wieder schwer.



31.01.2020 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 31.01.2020 - 09:17 Uhr

Vox hat sich am Donnerstag mit einer Spielfilm-Wiederholung sehr gut gegen "Germany's next Topmodel" und die RTL-Serie "Der Lehrer" behaupten können. 2,03 Millionen Zuschauer wollten "Lucy" sehen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 9,7 Prozent. Auch "Surrogates - Mein zweites Ich" war im weiteren Verlauf des Abends mit 8,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,22 Millionen Zuschauern noch gefragt.

Damit setzte sich Vox im Spielfilm-Duell locker gegen Sat.1 durch, wo die Komödie "Urlaubsreif" schon zum Start in den Abend gerade mal auf 1,01 Millionen Zuschauer kam. Mehr als ein Marktanteil von 6,6 Prozent war in der Zielgruppe nicht zu holen. Später am Abend hielt "Die etwas anderen Cops" lediglich 540.000 Zuschauer vor dem Fernseher, der Marktanteil zog in der Zielgruppe aber zumindest etwas an und belief sich auf 7,4 Prozent.

Im Dokusoap-Zweikampf hatte derweil RTLzwei die Nase deutlich vorn, auch wenn sich die beiden Folgen von "Extrem sauber" mit Marktanteilen von 5,6 und 5,3 Prozent nicht gerade als Überflieger entpuppten. Gemessen an "Rosins Fettkampf" bei Kabel Eins war der Sender jedoch gut bedient: Die Abspeckshow bewegte sich mit 700.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe auf dem mageren Niveau der Vorwochen.

Da konnte dann auch das "K1 Magazin" nichts mehr reißen - hier lag der Marktanteil am späten Abend bei nur 3,3 Prozent. Auf ähnlicher Flughöhe war zu diesem Zeitpunkt übrigens auch DMAX unterwegs, wo sich die "Helden der Lüfte" um 22:15 Uhr zu einem Marktanteil von 3,0 Prozent aufschwangen. Die "Mysterien von oben" brachten es danach auf 3,1 Prozent, die "Outback Truckers" nach Mitternacht sogar auf 4,0 Prozent.

