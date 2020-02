"Schlag den Star" holt die besten Quoten seit einem Jahr

© ProSieben/Steffen Z Wolff

Das Duell zwischen Frank Rosin und Mario Basler hat "Schlag den Star" bei ProSieben die beste Quote seit einem Jahr beschert. Der Tagessieg ging in der Zielgruppe dennoch an "DSDS" - die RTL-Show musste jedoch leichte Verluste hinnehmen.



02.02.2020 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 02.02.2020 - 08:55 Uhr

ProSieben hat am Samstag mit "Schlag den Star" die beste Quote seit einem Jahr eingefahren. 1,96 Millionen Zuschauer waren durchschnittlich dabei, um das unterhaltsame Duell zwischen Frank Rosin und Mario Basler zu sehen - mehr waren es zuletzt vor zwölf Monaten, als sich Tim Mälzer und Sasha gegenüberstanden, die neuerdings gemeinsam bei RTL am Start sind. Schon beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil der Live-Show somit bei guten 8,1 Prozent.

Noch besser sah es jedoch in der Zielgruppe aus, wo 1,12 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer den Marktanteil auf starke 16,1 Prozent trieben. Damit musste sich "Schlag den Star" am Samstagabend nur der Show-Konkurrenz von RTL geschlagen geben. "Deutschland sucht den Superstar" sicherte sich zwar den Tagessieg, musste mit 18,2 Prozent Marktanteil allerdings den zweitniedrigsten Wert der laufenden Staffel hinnehmen. Insgesamt waren hier 3,43 Millionen Zuschauer dabei.

Zuschauer-Trend: Schlag den Star



Insgesamt entschieden sich 3,43 Millionen Zuschauer für die Castingshow mit Dieter Bohlen, ehe "Take me out" noch 2,35 Millionen vor dem Fernseher hielt und 17,2 Prozent Marktanteil schaffte. Eine Wiederholung holte am späten Abend noch überzeugende 16,0 Prozent. Auch die Tagesmarktführerschaft machten beide Sender letztlich unter sich aus: RTL brachte es hier auf 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ProSieben folgte dahinter mit 11,3 Prozent.

Für Sat.1 verlief der Abend derweil durchwachsen: Während "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" zunächst mit nur 920.000 Zuschauern sowie 7,3 Prozent Marktanteil blass blieb und auf Augenhöhe mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" bei RTLzwei lag, steigerte sich "Constantine" später noch auf gute 10,2 Prozent. Bei Vox kam die Doku "Entgleist - Junge Menschen auf Irrwegen" nicht über 5,2 Prozent hinaus. Insgesamt schalteten nur 600.000 Zuschauer ein.

Teilen