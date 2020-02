Toller Jahresstart für RTLplus, aber Sat.1 Gold bleibt stärker

© MG RTL D

Der Dschungel verhalf nicht nur RTL zu einem guten Jahresstart, sondern auch RTLplus, doch an Sat.1 Gold kam der Sender im Januar trotzdem nicht vorbei. Wer sonst noch jubeln darf, lesen Sie in unserer Analyse - mit so vielen Sendern wie noch nie...



03.02.2020 - 13:50 Uhr von Alexander Krei 03.02.2020 - 13:50 Uhr

Das Dschungelcamp hat nicht nur RTL einen erfolgreichen Start ins Jahr beschert, sondern auch dem Spartensender RTLplus. Dort stellte die allabendliche "Stunde danach" neue Reichweiten-Rekorde auf und sorgte dafür, dass unterm Strich ein starker Monatsmarktanteil von 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurde. Die Allzeit-Bestmarke wurde damit zwar nicht geknackt, doch erfolgreicher war RTLplus in einem Januar noch nie – gegenüber dem Vorjahresmonat betrug das Plus satte 0,4 Prozentpunkte. Beim Gesamtpublikum erzielte der Sender, der sich vorwiegend an die sogenannten "Best-Ager" richtet, sogar noch bessere 1,6 Prozent Marktanteil.

An Sat.1 Gold kam RTLplus allerdings nicht vorbei, auch wenn es letztlich knapp denkbar knapp war. Der Konkurrent aus Unterföhring war mit Werten von 1,7 Prozent bei allen sowie 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch ein Stück weit erfolgreicher und schlug sich zugleich ebenfalls besser als im Januar 2019. Das können längst nicht alle kleinen Sender von sich behaupten: Während Nitro, DMAX und Sixx bei den 14- bis 49-Jährigen stabil blieben, büßte ProSieben Maxx verglichen mit dem Vorjahresmonat 0,2 Prozentpunkte ein und erzielte 1,6 Prozent in der Zielgruppe.

Auf 12-Monats-Basis im Plus war dagegen der Frauensender TLC, der 0,8 Prozent Marktanteil erzielte. Noch stärker legte Tele 5 zu: Dort ging es um 0,3 Prozentpunkte auf genau 1,0 Prozent nach oben. Auch ZDFneo konnte sich verbessern und gehörte mit 1,7 Prozent zur Spitzengruppe. Gegenüber dem Rekordmonat Dezember ging die Quote jedoch um einen halben Prozentpunkt zurück. Auch beim Gesamtpublikum ist der ZDF-Ableger ein Stück weit von früheren Rekorden entfernt, bewegte sich mit 2,8 Prozent Marktanteil jedoch auf Augenhöhe mit RTLzwei.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Jan 19 Marktanteil

gesamt Nitro 1,9 +0,1 +/-0 1,7 Super RTL 1,8 -0,7 -0,6 1,4 ZDFneo 1,7 -0,5 +0,1 2,8 DMAX 1,7 +/-0 +/-0 1,0 ZDFinfo 1,6 +/-0 +0,1 1,5 ProSieben Maxx 1,6 +/-0 -0,2 0,7 Sat.1 Gold 1,4 -0,1 +0,2 1,7 RTLplus 1,3 +0,1 +0,4 1,6 sixx 1,3 +/-0 +/-0 0,8 Disney Channel 1,3 -0,2 +/-0 0,8 KiKa 1,1 -0,1 -0,1 0,9 Comedy Central 1,1 +/-0 +/-0 0,4 Tele 5 1,0 +0,2 +0,3 1,0 Welt 1,0 +0,1 +0,1 0,8 Arte 0,9 +0,1 +0,2 1,2 n-tv 0,9 +/-0 +/-0 0,9 3sat 0,8 -0,1 +/-0 1,4 Phoenix 0,8 -0,1 +0,2 1,0 kabel eins Doku 0,8 -0,2 +/-0 0,6 TLC 0,8 -0,1 +0,1 0,6 One 0,6 +/-0 +/-0 0,9 Sport1 0,6 -0,7 -0,1 0,5 Deluxe Music 0,6 +/-0 +0,1 0,2 Eurosport1 0,4 +0,1 -0,1 0,7 N24 Doku 0,4 +/-0 +/-0 0,3 Servus TV 0,3 +/-0 +/-0 0,4 Nick 0,3 +/-0 +/-0 0,2 Toggo Plus 0,3 -0,1 +/-0 0,2 tagesschau24 0,2 -0,1 -0,1 0,3 HGTV 0,2 -- -- 0,2 Vox Up 0,2 -- -- 0,1 MTV 0,2 -0,1 +/-0 0,1 Sky Sport News HD 0,1 +/-0 +/-0 0,1 Zee One 0,0 -- -- 0,0

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Dritte Programme fehlen. Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.2020-31.01.2020

Blickt man auf die Kultursender, dann fällt die Stärke von Arte ins Auge: Beim jungen Publikum schaffte der Kanal im Januar einen Marktanteil von 0,9 Prozent und damit den besten Wert seit August 2018. Insgesamt waren 1,2 Prozent drin, für 3sat startete das Jahr sogar mit 1,4 Prozent. Gewohnt erfolgreich verlief der Start ins Jahr zudem für ZDFinfo, das mit einem Marktanteil von 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen doppelt so hohen Wert erzielte wie Kabel Eins Doku. N24 Doku erzielte derweil 0,4 Prozent Marktanteil und stützt damit den Nachrichtensender Welt, der mit 1,0 Prozent in der Zielgruppe knapp vor ntv landete.

Super RTL bleibt im Kinderfernsehen obenauf

Im Kinderfernsehen hat Super RTL einen erfolgreichen Start ins Jahr hingelegt. Mit einem Marktanteil von 21,7 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen kann sich der Sender zusammen mit Toggo Plus über den erfolgreichsten Monat seit Juli vergangenen Jahres freuen. Der Kika verbesserte sich gegenüber Dezember um 1,7 Prozentpunkte und kam auf 18,0 Prozent. Ebenfalls im Plus war der Disney Channel, der es auf 12,4 Prozent bei den Kindern brachte und damit mehr als als das Doppelte von Nick, das es auf 5,9 Prozent brachte. Mit Blick auf die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam Disney auf 1,3 Prozent, während Super RTL zum Start in das Jahr 1,8 Prozent schafft - und damit weniger als zuletzt. Der Ableger Toggo Plus verzeichnete 0,3 Prozent.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Jan 19 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,7 +1,5 -0,1 2,4 Kika

18,0 +1,7 -0,3 --

Disney Channel

12,4 +0,6 +0,1 1,5 Nick 5,9 -0,2 +0,5 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL.de-Recherche / AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.2020-31.01.2020

MDR startet mit kräftigen Verlusten ins neue Jahr

Unter den Dritten Programmen lag das MDR Fernsehen im Januar einmal mehr an der Spitze. Allerdings musste der Sender einen vergleichsweise geringen Marktanteil hinnehmen: Mit 9,2 Prozent ging es gegenüber dem Dezember um 0,8 Prozentpunkte nach unten - zuletzt lag der MDR im April vorigen Jahres auf dem Niveau. Auch der RBB musste Verluste hinnehmen: Um einen halben Prozentpunkt ging es auf 5,4 Prozent nach unten, sodass der Sender die rote Laterne zurückeroberte. Größter Gewinner war das BR Fernsehen, das sich um 0,7 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent Marktanteil steigerte.

Nimmt man die bundesweiten Marktanteile zur Hand, dann waren die Dritten mit zusammen 13,2 Prozent übrigens Zweiter hinter dem Marktführer vor dem ZDF. Die meisten Zuschauer versammelte in diesem Ranking der NDR vor dem Fernseher, der es für sich genommen auf 2,7 Prozent brachte, gefolgt vom WDR mit 2,0 Prozent Marktanteil.

MA Sendegebiet

ab 3

+/-

Vormonat MA bundesweit

ab 3 MA bundesweit

14-49 MDR 9,2 -0,8 2,0 0,9 NDR 8,0 +0,5 2,7 1,1 BR 7,9 +0,7 2,0 0,7 WDR 6,8 +/-0 2,3 1,1 SWR 6,7 +0,4 2,0 0,6 HR 5,8 +/-0 1,1 0,5 RBB 5,4 -0,5 1,1 0,5

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat an. Quelle: DWDL.de-Recherche / AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.2020-31.01.2020

Fußball erreicht die meisten Zuschauer bei Sky

Die von Sky Media vermarkteten Sender haben im Januar zusammen einen Marktanteil von 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als im Dezember, aber 0,5 Prozentpunkte mehr als im Januar des vorigen Jahres. Die meisten Zuschauer lockte die Bundesliga-Konferenz am 18. Spieltag vor den Fernseher: Rund eineinhalb Millionen Zuschauer waren hier dabei. Ähnlich viele wurden eine Woche später beim Topspiel zwischen Bayern und Schalke gezählt. Auf großes Interesse stieß zudem das Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Manchester United, das über 400.000 Zuschauer erreichte.

Top 3 der Pay-TV-Sender im Januar

Marktanteil 14-49 Marktanteil gesamt Sky Sport Bundesliga 0,4 0,2 13th Street

0,2 0,2 TNT Comedy

0,2 0,1

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.2020-31.01.2020

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Ist Sesselsportler, von Bundesliga bis Darts-WM. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen