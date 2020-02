Super Bowl erreicht bei ProSieben deutlich mehr Zuschauer

© ProSieben/Marc Rehbeck

Der Super Bowl bleibt ein Quoten-Phänomen: In diesem Jahr hat ProSieben mit seiner nächtlichen Übertragung deutlich mehr Zuschauer erreicht als zuletzt. Schon gegen 2 Uhr lag der Marktanteil des Spektakels in der Zielgruppe bei mehr als 50 Prozent.



03.02.2020 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 03.02.2020 - 08:48 Uhr

Der Super Bowl ist alljährlich ein großes Quoten-Spektakel in den USA, aber auch hierzulande schlagen sich viele Football-Fans die Nacht um die Ohren - in diesem Jahr waren es sogar deutlich mehr als zuletzt. So kam schon die knapp zweistündige Vorberichterstattung ab 22:45 Uhr auf durchschnittlich 1,78 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bereits bei hervorragenden 24,7 Prozent.

Als sich nach Mitternacht dann endlich 49ers und Chiefs gegenüberstanden, zählte ProSieben während des ersten Quarters sogar 2,17 Millionen Zuschauer, was schon beim Gesamtpublikum einem Spitzen-Marktanteil von 26,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sorgten 1,54 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer für satte 44,0 Prozent - mehr junge Zuschauer lockten am Sonntag nur die "Tagesschau" und der "Tatort" vor den Fernseher.

Das Quoten-Plus ist durchaus beachtlich: Schon das erste Quarter erreichte eine halbe Million Zuschauer mehr als vor einem Jahr. Damals lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt übrigens nur bei etwas mehr als 30 Prozent. Diesmal wurde hingegen schon um 2:00 Uhr die 50-Prozent-Marke geknackt - auf starke 53,6 Prozent brachte es die Halbzeit-Show. Das waren fast zehn Prozentpunkte mehr als 2019.

Das dritte Quarter sorgte schließlich bis 3:00 Uhr sogar für fulminante 55,1 Prozent Marktanteil und hielt noch immer 1,59 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Für die Zeit nach 3 Uhr werden die Zahlen erst am Dienstag vorliegen. Klar ist dagegen schon jetzt, dass ProSieben am Sonntag dank des Super Bowls Marktführer war: Mit 12,8 Prozent lag der Sender in der Zielgruppe zweieinhalb Prozentpunkte vor RTL.

