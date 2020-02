Thomalla-Reihe sorgt für weiter starke Quoten im ZDF

© ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Der Dortmunder "Tatort" hat am Sonntag die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt, doch auch für das ZDF lief es dank der "Frühling"-Reihe wieder einmal richtig gut. Am späten Abend punktete der Sender zudem noch mit "Inspector Barnaby".



03.02.2020 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 03.02.2020 - 09:32 Uhr

Die "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla erweist sich auch in diesem Jahr wieder als konstanter Quoten-Erfolg für das ZDF. Am Sonntagabend schalteten durchschnittlich 5,71 Millionen Zuschauer ein und damit noch ein paar mehr als in den beiden Wochen zuvor. Der Marktanteil lag bei sehr guten 16,1 Prozent - von der "Tatort"-Konkurrenz scheint sich das TV-Drama damit weiterhin nicht beeindrucken zu lassen.

An der Krimireihe kam "Frühling" letztlich allerdings nicht vorbei. Der neue Fall aus Dortmund erreichte jedoch weniger Zuschauer als zuletzt die Teams aus München oder Köln. Mit 8,27 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,2 Prozent war der "Tatort" dennoch die unangefochtene Nummer eins am Sonntag. Das gilt im Übrigen auch für die 14- bis 49-Jährigen, wo 2,15 Millionen Zuschauer für 19,5 Prozent Marktanteil sorgten.

"Frühling" brachte es beim jungen Publikum übrigens auf 7,2 Prozent Marktanteil - ein solider Wert für das ZDF. Das "heute-journal" steigerte sich im Anschluss noch auf 8,0 Prozent und hielt insgesamt 5,10 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, während "Anne Will" sich mit 3,34 Millionen Zuschauern und 11,9 Prozent begnügen musste. Im ZDF lockte "Inspector Barnaby" eine halbe Stunde später ähnlich viele Zuschauer vor den Fernseher, zu diesem Zeitpunkt reichte das jedoch für starke 16,0 Prozent Marktanteil.

Ohnehin war dem Mainzer Sender die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum nicht zu nehmen, weil sich das ZDF tagsüber auf Wintersport verlassen konnte. Allen voran auf die Nordischen Kombinierer, die ab 14:37 Uhr mit 2,71 Millionen Zuschauern für 16,1 Prozent Marktanteil sorgten. Zuvor war schon der Riesenslalom mit 2,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,9 Prozent gefragt.

