Fußball drückt "DSDS" und "Schlag den Besten" auf Tiefs

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Während der DFB-Pokal am Dienstagabend ganz vorne lag, musste RTL mit "Deutschland sucht den Superstar" ein Staffel-Tief hinnehmen. Gemessen an "Schlag den Besten" war man aber noch gut bedient - die ProSieben-Show versagte komplett.



05.02.2020 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 05.02.2020 - 08:56 Uhr

Die erfolgreiche Live-Übertragung des DFB-Pokals im Ersten ist an den Shows von RTL und ProSieben nicht spürlos vorübergegangen. So fiel "Deutschland sucht den Superstar" in Konkurrenz zum Fußball auf ein neues Staffel-Tief: Nur noch 3,08 Millionen Zuschauer wollten am Dienstag eine neue Folge der Castingshow sehen, in der Zielgruppe verzeichnete "DSDS" mit 1,32 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Der bisherige Tiefstwert wurde damit um fast zweieinhalb Prozentpunkte unterboten.

Zudem wollte das Zusammenspiel mit dem Special "Absolut Oana Nechiti" nicht so recht klappen. Für das Leben der "DSDS"-Jurorin interessierten sich im weiteren Verlauf des Abends nur noch 1,43 Millionen Zuschauer. Mehr als ein Marktanteil von 10,9 Prozent war in der Zielgruppe nicht zu holen. Doch während RTL noch mit einem blauen Auge durchkam, erwischte es ProSieben richtig hart: Dort geriet "Schlag den Besten" nach der ohnehin schon verpatzten Rückkehr noch weiter unter die Räder.

Marktanteils-Trend: Deutschland sucht den Superstar



Bei den 14- bis 49-Jährigen sackte der Marktanteil der Spielshow auf völlig enttäuschende 5,5 Prozent ab - auf Rückenwind durch den jüngsten Erfolg von "Schlag den Star" konnte sich ProSieben damit nicht verlassen. Insgesamt schalteten gerade mal 870.000 Zuschauer ein. "Schlag den Besten" landete letztlich sogar hinter der RTLzwei-Reihe "Armes Deutschland", die es auf 1,07 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent Marktanteil schaffte. Bei Vox bewegte sich "Hot oder Schrott" indes mit 5,6 Prozent auf Augenhöhe.

Durchwachsen verlief der Abend unterdessen für Sat.1, wo "Navy CIS" zwar mit 2,28 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,5 Prozent in der Zielgruppe erfolgreich in den Abend startete, "Navy CIS: L.A." danach aber nur noch auf 6,9 Prozent kam. Von den kleinen Sendern war dagegen vor allem ZDFneo gefragt, wo "München Mord" im Schnitt 1,27 Millionen Zuschauer zählte. Aber auch Nitro kann sich dank "Werner - Beinhart" über einen schönen Erfolg freuen: Der Zeichentrickfilm brachte es auf 540.000 Zuschauer sowie 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Teilen