DFB-Pokal führt ARD, Sport1 und Sky zu Quoten-Erfolgen

Mehr als acht Millionen Zuschauer haben sich am Dienstag für den DFB-Pokal begeistern können, die allermeisten davon waren im Ersten dabei. Schon am Vorabend erreichte zudem Sport1 mit einem Live-Spiel in der Spitze fast zwei Millionen Zuschauer.



05.02.2020 - 09:27 Uhr von Alexander Krei

Der DFB-Pokal war am Dienstagabend mit großem Abstand die Nummer eins beim TV-Publikum: 7,49 Millionen Zuschauer entschieden sich ab 20:45 Uhr im Ersten für das Achtelfinale zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund, dass die Norddeutschen letztlich mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 25,8 Prozent. Verglichen mit dem Pokalspiel zwischen Dortmund und Mönchengladbach im Herbst kamen noch einmal 800.000 Zuschauer hinzu.

Den Tagessieg heimste der Sender zudem beim jungen Publikum ein, wo 1,85 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer für ebenfalls starke 21,3 Prozent Marktanteil sorgten.Weitere 630.000 Zuschauer zählte darüber hinaus Sky mit seinen Einzelspielen und der Konferenz, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 3,4 Prozent. Weil die Partie zwischen Hertha und Schalke erst in der Verlängerung entschieden wurde, konnte der Bezahlsender zudem später am Abend die Reichweite auf 820.000 Zuschauer ausbauen.

Ab 22:42 Uhr konnte sich Sky somit über starke 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen. Hinzu kommt, dass die Vorabend-Konferenz bereits auf 4,0 Prozent kam. Damit lag der Pay-TV-Kanal übrigens nur knapp hinter der Free-TV-Ausstrahlung des Pokal-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, das auf 4,7 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt entschieden sich 1,42 Millionen Zuschauer für die Live-Übertragung bei Sport1. In der Spitze waren nach Angaben des Senders bis zu 1,9 Millionen dabei.

Im Ersten blieb die Quoten derweil auch nach Abpfiff hoch: So erreichte die Zusammenfassung aller Spiele des Abends nach 23 Uhr noch 4,25 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 24,9 Prozent, ehe die "Sportschau"-Doku "Karten, Pfiffe, fette Bässe" anschließend auf 1,87 Millionen kam. Beim Gesamtpublikum erzielte der Film einen Marktanteil von 15,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 15,6 Prozent sogar geringfügig besser.

