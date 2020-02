Bayern-Sieg stark, aber weniger Zuschauer als beim BVB

© DFB

Das DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Hoffenheim hatte am Mittwoch bei Jung und Alt die meisten Zuschauer. Anders als beim Match BVB gegen Bremen blieb die Reichweite aber unter der Marke von sieben Millionen hängen.



06.02.2020 - Timo Niemeier

6,90 Millionen Menschen haben sich am Abend das DFB-Pokalspiel im Ersten zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim angesehen. Der Tagessieg war dem Sender damit natürlich nicht zu nehmen, kein anderes Format hatte eine höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dann auch bei sehr guten 23,6 Prozent. Das (Quoten-)Fernduell mit dem BVB haben die Bayern allerdings verloren. Deren Niederlage gegen Werder Bremen erreichte einen Tag zuvor noch siebeneinhalb Millionen Zuschauer und war damit erfolgreicher.

Etwas anders sieht die Sache beim jungen Publikum aus: Während BVB-Bremen auf 1,85 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren kam, waren beim Bayern-Match sogar 1,87 Millionen mit dabei. Das reichte natürlich auch in dieser Altersklasse für den Tagessieg, die gemessenen 20,6 Prozent sind ein schöner Erfolg für Das Erste. Und auch die Zusammenfassungen der anderen Spiele erreichte später noch 16,5 Prozent bei den jungen Zuschauern, insgesamt sahen 3,63 Millionen Menschen zu. Der "Sportschau-Club" unterhielt am späten Abend noch 1,44 Millionen Zuschauer, das führte sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum zu jeweils 11,9 Prozent Marktanteil. Sehr gut lief es für den DFB-Pokal auch bei Sky. Schon die Vorabend-Konferenz samt Einzelspielen erreichte 550.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das 3,2 Prozent Marktanteil. Ab 20:45 Uhr waren dann sogar 4,0 Prozent drin und die Reichweite stieg auf 690.000. Das führte dazu, dass Sky Sport am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent zweiterfolgreichster Nischensender bei den 14- bis 49-Jährigen war. Nur Nitro war mit 2,4 Prozent noch erfolgreicher unterwegs. Das ZDF zeigte sich von der starken Konkurrenz in der Primetime übrigens recht unbeeindruckt, dort erreichte der Krimi "Der Kommissar und das Meer - Der wilde Jack" zur besten Sendezeit 5,19 Millionen Zuschauer, das entsprach ebenfalls sehr guten 16,7 Prozent Marktanteil. Am Vorabend profitierte zudem die neue Serie "Blutige Anfänger" von den starken "heute"-Nachrichten sowie einem Spezial zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, 4,05 Millionen Menschen sahen sich die zweite Folge der Serie an. Das waren rund 600.000 mehr als noch vor einer Woche. Der Marktanteil stieg von 12,2 auf 13,7 Prozent.

