Neue Sat.1-Serien gehen mit wehenden Fahnen unter

Mit "Think Big!" und "Die Läusemutter" hat Sat.1 zwei neue Comedy-Serien an seinem Fun-Freitag gestartet, der Auftakt verlief aber so gar nicht nach Maß. Die Quoten lagen im Keller. Am Ende lag RTLzwei am Freitag sogar noch vor Sat.1.



08.02.2020 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 08.02.2020 - 08:58 Uhr

Ein Blick auf die Tagesmarktanteile vom Freitag verrät es schon: Sat.1 erreichte nur 6,8 Prozent und lag damit auch deutlich hinter RTLzwei (7,8 Prozent). Das bedeutet in aller Regel, dass sich Sat.1 auch in der Primetime schwer tat - und so war es tatsächlich auch am Freitag. Mit den beiden neuen Serien "Think Big!" und "Die Läusemutter" wollte man eigentlich mal mit einer etwas anderen Programmfarbe am Fun Freitag punkten, das ging allerdings völlig in die Hose.

Die erste Folge von "Think Big!" sahen sich trotz großer PR-Kampagne nur 680.000 Zuschauer an, das ist ein herber Rückschlag. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe betrug damit nur 4,7 Prozent. Doch es kam noch schlimmer: Die zweite Episode lief mit 590.000 Zuschauern und 4,5 Prozent noch schlechter. Zwei Folgen von "Die Läusemutter", deren erste Staffel ja schon seit einiger Zeit bei Joyn zu sehen ist, kamen auf 640.000 und 680.000 Zuschauer. Das hatte ebenfalls sehr schlechte 4,6 und 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. Und auch danach blieb Sat.1 bis tief in die Nacht bei einstelligen Werten hängen.

Dass es ganz offensichtlich nicht einmal einen Einschaltimpuls bei Folge eins gab und die Zuschauer wissen wollten, was sie da serviert bekommen, ist eine schlechte Nachricht für Sat.1. Nun stehen "Think Big!" und "Die Läusemutter" vor der schwierigen Aufgaben, in den kommenden Wochen noch etliche Zuschauer einzusammeln, die den Start verpasst haben.

Sat.1 musste sich mit seinen Werten unter anderem auch hinter Kabel Eins einsortieren. Dort kamen "Navy CIS"-Episoden auf rund eine Million Zuschauer. Und während es zu Beginn der Primetime nur zu 4,1 Prozent in der Zielgruppe reichte, stiegen dieser Werte im Verlauf des Abends langsam an. Um 21:15 Uhr kletterte die US-Serie auf 5,1 Prozent, danach waren 5,7 Prozent drin und am späten Abend holte die Serie sogar 6,1 Prozent.

Noch deutlich besser lief es für RTLzwei. Dort erreichte der Film "Das Vermächtnis der Tempelritter" zur besten Sendezeit 1,71 Millionen Zuschauer, 810.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,7 Prozent. Nur "Bin ich schlauer als Oliver Pocher" bei RTL und die ZDF-"heute show" (sowie das "Politbarometer" im Vorfeld der Satire-Show) hatten nach 20:15 Uhr mehr junge Zuschauer als RTLzwei. "Der letzte Tempelritter" bescherte RTLzwei am späten Abend sogar noch etwas bessere 11,1 Prozent. Für den Sender war es also ein rundum gelungener Abend - der war aber auch dringend nötig. Die beiden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" liefen am Vorabend mit 5,5 und 4,2 Prozent nämlich nicht so gut wie gewohnt.

