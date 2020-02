Wissens-Test mit Pocher siegt trotz kleinen Verlusten klar

© TVNow/Frank Hempel

Ganz so stark wie mit Günther Jauch lief es nicht, "Bin ich schlauer als Oliver Pocher" holte sich am Freitag aber trotzdem den Tagessieg in der Zielgruppe. Außerdem gut für RTL: Das Zusammenspiel mit Chris Tall funktionierte wunderbar.



08.02.2020 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 08.02.2020 - 09:23 Uhr

Nach dem Erfolg der RTL-Show "Bin ich schlauer als Günther Jauch" hat sich der Sender dazu entschlossen, das Format mit anderen Promis fortzuführen. Nun konnte sich die Zuschauer mit Oliver Pocher messen, der zuletzt nicht nur einen Exklusiv-Vertrag mit den Kölnern unterschrieb, sondern auch immer wieder durch seine Fehde mit Michael Wendler Schlagzeilen machte. Die mehr als drei Millionen Zuschauer, die bei Jauch mit dabei waren, sind bei Pocher jetzt zwar nicht drin gewesen. Mit 2,60 Millionen Zuschauern und 9,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es aber dennoch gut.

Noch deutlich besser präsentierte sich das Format, das übrigens erneut von Günther Jauch moderiert wurde, beim jungen Publikum. 1,17 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuten den Tagessieg in dieser Altersklasse, kein anderes Format hatte am Freitag eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 15,9 Prozent und damit recht deutlich über dem RTL-Schnitt. Als sich Günther Jauch im November mit den Zuschauern gemessen hatte, waren 18,2 Prozent drin.

Die Fortsetzung der Show hat sich für RTL also trotz der Zuschauerverluste gelohnt, in der kommenden Woche wird sich Verona Pooth mit den Zuschauern messen. Richtig gut funktionierte am späten Abend bei RTL außerdem die "Chris Tall Show", die es ab 23:20 Uhr noch auf 1,45 Millionen Zuschauer brachte. 800.000 davon kamen außerdem aus der werberelevanten Zielgruppe, aufgrund der späten Uhrzeit stieg der Marktanteil auf 17,1 Prozent an.

RTL war so am Freitag mit 13,0 Prozent unangefochtener Tagesmarktführer. ProSieben erreichte auf Rang zwei nur 9,3 Prozent, der Tag verlief für den Sender aber auch recht unspektakulär. "Iron Man 2" kam in der Primetime auf 1,26 Millionen Zuschauer, 8,9 Prozent wurden damit in der Zielgruppe gemessen. "Batman Begins" erreichte danach noch 9,3 Prozent. Am Vorabend holte "Galileo" gute 10,9 Prozent, die "Simpsons" dagegen blieben bei weniger als 9,0 Prozent hängen.

