"DSDS" mit Samstags-Tief, "Take me out" trumpft auf

"DSDS" holte einmal mehr den Primetime-Sieg, fiel aber auf die schwächste Samstags-Quote dieser Staffel. Erstaunlich aber: "Take me out" hatte trotz später Sendezeit im Anschluss genauso viele junge Zuschauer.



09.02.2020 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 09.02.2020 - 09:29 Uhr

"Deutschland sucht den Superstar" entfernt sich aktuell zunehmend von der 20-Prozent-Marke, die im vergangenen Jahr in der Casting-Phase noch meist deutlich übersprungen worden war. Im Vergleich zum Staffel-Tief am Dienstag konnte "DSDS" zwar wieder zulegen, trotzdem bleibt der bislang schwächste Samstags-Wert dieser Staffel zu konstatieren: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag diesmal bei 17,9 Prozent - was trotz des Rückgangs wieder für den klaren Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe reichte. 3,49 Millionen Zuschauer sahen diesmal insgesamt zu.

Überstrahlt wird "DSDS" allerdings eigentlich im Anschluss von "Take me out": Trotz der Sendezeit um 22:30 Uhr statt 20:15 Uhr erreichten beide Sendungen nämlich im Schnitt exakt gleich viele 14- bis 49-jährige Zuschauer: 1,39 Millionen waren es an der Zahl. Da zu späterer Stunde insgesamt weniger Zuschauer vor dem Fernseher sitzen, lag der Marktanteil von "Take me out" mit 20,4 Prozent über drei Prozentpunkte höher als bei "DSDS". Die Gesamt-Zuschauerzahl lag bei 2,68 Millionen. Wertvoll ist die Sendung für RTL übrigens auch, weil sie sich anscheinend problemlos wiederholen lässt: Eine alte Folge direkt im Anschluss erzielte noch immer sehr gute 19,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Starke Quoten beim jungen Publikum holten unter den größeren Sendern am Samstag ansonsten nur Das Erste und das ZDF, wo "Wer weiß denn sowas XXL" mit 14,6 Prozent und "Wilsberg" mit 13,6 Prozent Marktanteile erzielten, von denen die übrigen Privaten nur träumen konnten. Sat.1 etwa kam mit "Die Tribute von Panem - Catching Fire" nicht über 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ProSieben erging es mit "Man of Steel" nicht viel besser, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb bei 7,3 Prozent hängen. Bei RTLzwei blieb der Film "Hot Fuzz - Verbrechen verboten" mit 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenso unter dem Senderschnitt wie "Das Bourne-Vermächtnis" mit 6,0 Prozent bei Vox. Und auch Kabel Eins konnte mit Serien-Wiederholungen nichts reißen: "MacGyver" erzielte zunächst 3,6 und 4,1 Prozent Marktanteil, ehe "Lethal Weapon" 3,8 und 4,2 Prozent erreichte. Erst "Hawaii Five-0" sorgte um kurz vor Mitternacht mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals für gute Quoten.

