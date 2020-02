ProSieben punktet mit Oscars und "Wonder Woman"

© AMPAS

ProSieben ist am Sonntagabend mit dem Film "Wonder Woman" erster "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe gewesen und lag auch deutlich vor dem enttäuschenden Dschungel-"Nachspiel" von RTL. In der Nacht punktete man schließlich noch mit den Oscars.



10.02.2020 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 10.02.2020 - 09:12 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,4 Prozent ist es kein durchweg guter Tag für ProSieben gewesen, das lag aber vor allem an der zum Teil sehr enttäuschenden Daytime. So kam kein Format zwischen 8 und 20:15 Uhr auf zweistellige Marktanteile. Am Abend war für ProSieben die Welt dann aber in Ordnung. Mit dem Film "Wonder Woman" erreichte man 2,84 Millionen Menschen, kein anderer Privatsender kam in der Primetime auf mehr Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Film 15,7 Prozent Marktanteil, mit 1,59 Millionen Menschen in diesem Alter war man erster "Tatort"-Verfolger.

Im Anschluss an den Spielfilm begann ProSieben mit der Vorberichterstattung zur Oscar-Verleihung. So kam der Countdown von "red." auf etwas mehr als eine Million Zuschauer, beim jungen Publikum hatte das 12,6 Prozent Marktanteil zur Folge. Die Live-Sendung vom Roten Teppich sahen sich schließlich 550.000 Menschen an, aufgrund der späten Uhrzeit stieg der Marktanteil auf 16,0 Prozent. Damit lief es auch besser als vor einem Jahr. Die erste Stunde der Verleihung kam dann schließlich noch auf 14,7 Prozent Marktanteil, durchschnittlich 290.000 Zuschauer waren ab 2 Uhr mit dabei, das waren etwas weniger als 2019.

In der Primetime landete ProSieben übrigens sehr deutlich vor RTL, das das Dschungel-"Nachspiel" zeigte. Das präsentierte sich mit nur 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber recht blutleer. Insgesamt lag die Reichweite bei 2,58 Millionen. Im Anschluss sahen sich noch 1,56 Millionen Menschen eine Doku über "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an, damit waren 10,0 Prozent drin.

Noch schlechter sah es am Sonntag aber für Sat.1 aus: Der Katastrophenfilm "Deepwater Horizon" erreichte nur 1,27 Millionen Zuschauer, davon kamen 600.000 aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 5,6 Prozent. Der Thriller "Verblendung" fiel im Anschluss sogar noch auf 4,2 Prozent zurück, zu diesem Zeitpunkt lag Sat.1 sogar noch hinter Nitro, das am späten Abend mächtig aufdrehte. Mit den "CSI"-Serien aus Miami und New York startete man noch recht schwach in den Abend und erzielte lediglich 1,5 und 1,7 Prozent. "CSI: Vegas" kam ab 21:50 Uhr aber schon auf 2,7 Prozent. Die Folge danach erreichte sogar 4,8 Prozent, 820.000 Zuschauer schalteten ab 22:40 Uhr ein. Zwei weitere alte Folgen steigerten sich sogar noch auf 7,0 und 8,0 Prozent Marktanteil. Dadurch kam Nitro am Sonntag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,5 Prozent und war damit erfolgreichster Nischensender.

Teilen