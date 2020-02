"Kitchen Impossible" meldet sich erfolgreich zurück

© Vox/Axel Kirchhof

Bei Vox hat sich die Koch-Competition "Kitchen Impossible" mit sehr guten Quoten zurückgemeldet, auch für RTLzwei sah es in der Primetime gut aus. Bei Kabel Eins bekommen die "Trucker Babes" langsam aber sicher Probleme.



10.02.2020 - 09:29 Uhr von Timo Niemeier 10.02.2020 - 09:29 Uhr

Vox hat am Sonntagabend die neue Staffel von "Kitchen Impossible" gestartet, zum Start musste Tim Mälzer gegen Christoph Kunz antreten. Zum Auftakt in die neue Staffel lief es auch schon ziemlich gut: Exakt eine Million Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren wurden gemessen, das entsprach 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Kitchen Impossible" lag damit auf dem hart umkämpften Sonntagabend weit über dem Senderschnitt von Vox. Insgesamt schalteten 1,61 Millionen Menschen ein.

"Prominent" konnte den guten Vorlauf im Anschluss nicht wirklich nutzen und fiel auf 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nur noch 530.000 Menschen interessierten sich am späten Abend für das Magazin. Und auch sonst hatte Vox am Sonntag überwiegend Probleme, dank der starken Primetime landete man dennoch bei 7,0 Prozent Tagesmarktanteil - und damit auch vor Sat.1, das nur 6,8 Prozent erzielte.

Sehr zufrieden mit der eigenen Primetime sein kann man auch bei RTLzwei. Der Film "Kindsköpfe 2" unterhielt zunächst 1,01 Millionen Zuschauer, damit waren in der werberelevanten Zielgruppe 6,5 Prozent Marktanteil drin. "Leg Dich nicht mit Zohan an" steigerte sich danach sogar noch auf 7,5 Prozent. Und nach Mitternacht kam "Billy Madison - Ein Trottel drückt die Schulbank" auf 9,2 Prozent.

Weniger gute Nachrichten gibt es unterdessen für Kabel Eins, wo die "Trucker Babes" nur auf 970.000 Zuschauer kamen, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das schwache 4,7 Prozent zur Folge. Damit lagen nun schon die letzten drei "Trucker Babes"-Ausgaben bei jeweils weniger als 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, der Trend des Formats zeigt also ganz klar nach unten. Zum Start in die aktuelle Staffel waren Anfang Januar noch 7,7 Prozent drin.

