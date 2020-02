Neue Vox-Doku "Obdachlos" startet deutlich hinter RTLzwei

© TVNow

Der neuen Vox-Dokusoap "Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" ist am Dienstag der Einstand misslungen. Die Quoten lagen deutlich unter dem Senderschnitt, zugleich war RTLzwei mit "Armes Deutschland" weitaus stärker unterwegs.



12.02.2020 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 12.02.2020 - 09:22 Uhr

Die neue Vox-Dokusoap "Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" ist am Dienstagabend mit schwachen Quoten gestartet. Lediglich 840.000 Zuschauer interessierten sich zur besten Sendezeit für das Format, das noch dazu auch in der Zielgruppe nicht gut aus den Startlöchern kam. Mehr als ein Marktanteil von 4,4 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen. Damit reihte sich "Obdachlos" deutlich hinter RTLzwei ein, wo "Armes Deutschland" mit 7,5 Prozent punktete. Insgesamt erreichte der Sender genau eine Million Zuschauer.

Im weiteren Verlauf des Abends schaffte "Hartz und herzlich" zudem noch 7,0 Prozent bei RTLzwei, während Vox mit der Doku "Wohnwahnsinn - Wo können wir noch leben?" parallel dazu bei 5,9 Prozent hängen blieb. Bessere Nachrichten kommen für den Kölner Sender dagegen vom Vorabend, wo "First Dates" mit 8,8 Prozent Marktanteil den besten Wert seit einem Monat einfuhr. "Zwischen Tüll und Tränen" schaffte zuvor bereits 9,1 Prozent, nachdem "Salonfähig" um 16:00 Uhr wie schon am Montag mit 8,2 Prozent punktete.

Einen schönen Nachmittags-Erfolg gab es aber auch für Kabel Eins, das mit "Abenteuer Leben täglich" um 17:00 Uhr sehr gute 8,2 Prozent Marktanteil verzeichnete. In der Primetime gab es für den Sender dagegen nicht so viel zu holen. Der Spielfilm "Troja" erreichte über drei Stunden hinweg im Schnitt 880.000 Zuschauer und mäßige 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Die Brad Pitt Story" zu später Stunde nicht über 3,7 Prozent hinauskam. Hierfür blieben noch 410.000 Zuschauer wach.

Bei Sixx waren derweil noch einmal jene Comedyserien zu sehen, die in Sat.1 am vergangenen Freitag komplett durchfielen. Mit nur 70.000 Zuschauern sowie Marktanteilen von 0,6 und 0,5 Prozent in der Zielgruppe konnte "Think Big!" aber auch hier nichts reißen. "Die Läusemutter" steigerte sich danach aber zumindest auf 100.000 Zuschauer und bis zu 0,9 Prozent. Stärker war Nitro, das mit "Werner - Volles Rooäää!" auf starke 2,6 Prozent kam. Die größte Reichweite der kleinen Sender schaffte jedoch "München Mord": Die Krimireihe erreichte bei ZDFneo im Schnitt 1,85 Millionen Zuschauer.

Teilen