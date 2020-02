Auch Maischberger mit Thüringen-Talk deutlich stärker

© Screenshot Das Erste

Sandra Maischberger talkte am Mittwoch in ihrer Sendung mit einem Gast, der eine zentrale politische Figur in den vergangenen Tagen war: Bodo Ramelow. Das hat auch den Quoten geholfen. Auch in der Primetime lief es für Das Erste gut, ganz vorn lag aber das ZDF.



13.02.2020 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 13.02.2020 - 09:19 Uhr

Die Ereignisse in Thüringen und der daraufhin angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU-Spitze haben auch die deutschen Polit-Talks wieder wachgeküsst. Dümpelten sie zuletzt eher bei überschaubaren Zuschauerzahlen umher, sah es für "maybrit illner", "Hart aber fair" und "Anne Will" zuletzt deutlich besser aus. Und auch Sandra Maischberger profitierte nun von den aktuell sehr politischen Tagen.

"Maischberger. Die Woche" kam am Mittwoch auf durchschnittlich 1,70 Millionen Zuschauer. Das hört sich erst einmal nicht viel an und der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag auch nur bei 11,1 Prozent - für das Format ist das aber ein großer Erfolg. Mehr Zuschauer erreichte Maischberger mit ihrem Talk zuletzt im Mai 2019 - damals noch mit einem anderen Konzept. Geholfen haben dürfte auch, dass Maischberger in dieser Woche mit Bodo Ramelow, und damit mit einem wichtigen Akteur der vergangenen Tage, sprach.

Auch in der Primetime sah es für Das Erste gut aus: Das Drama "Weil du mir gehörst" kam dort auf 4,45 Millionen Zuschauer und 14,5 Prozent Marktanteil. Den Tagessieg musste man allerdings dem ZDF überlassen, das mit "Aktenzeichen XY" auf 5,04 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent Marktanteil kam. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Rudi Cerne noch sehr starke 11,4 Prozent, beim jungen Publikum lief es damit nach 20:15 Uhr nur für RTL besser. Das ARD-Drama kam bei den jungen Zuschauern auf immerhin 7,4 Prozent.

Extrem stark ist am Mittwoch auch wieder ZDFneo unterwegs gewesen. Der Tagesmarktanteil des Senders lag bei 3,9 Prozent und damit noch vor dem von ProSieben (3,7 Prozent), bei den 14- bis 49-Jährigen kam ZDFneo auf 2,2 Prozent. Väter des Erfolg waren "Wilsberg" und "Ein starkes Team", die es auf 1,84 bzw. 2,01 Millionen Zuschauer brachten. Damit waren insgesamt 6,0 und 8,8 Prozent drin und auch beim jungen Publikum lag ZDFneo bei mehr als 2,0 Prozent Marktanteil. Sehr gut präsentierte sich am Mittwoch übrigens auch ZDFinfo, dass es beim Gesamtpublikum auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,5 Prozent brachte, bei den Jüngeren waren sogar 1,7 Prozent drin.

