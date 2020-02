"Notaufnahme Live" sorgt für gute Quoten bei Kabel Eins

© kabel eins

Die kurzfristig angekündigte Sendung "Notaufnahme Live" hat am Donnerstag bei Kabel Eins für gute Quoten gesorgt. An der RTLzwei-Reihe "Hartes Deutschland" und den Vox-Filmen kam man aber nicht vorbei. Starke Quoten gab's zudem am Vorabend.



14.02.2020 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 14.02.2020 - 09:35 Uhr

Knapp fünf Monate, nachdem Kabel Eins einen Abend lang die Arbeit der Bundespolizei live begleitet hat, folgte am Donnerstagabend die nächste Live-Übertragung - diesmal aus einem Krankenhaus. Das Interesse daran war ähnlich groß: 880.000 Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Notaufnahme Live", davon eine halbe Million zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 5,7 Prozent. Weitere 70.000 Zuschauer waren übrigens bei Kabel Eins Doku dabei, wo der Marktanteil in der Zielgruppe 0,4 Prozent betrug.

Kabel Eins bewegte sich somit in der Primetime auf Augenhöhe mit Sat.1, wo der Spielfilm "Blind Side - Die goße Chance" mit nur 5,5 Prozent unterhalb des Senderschnitts lag. An RTLzwei kam die Live-Sendung jedoch nicht vorbei: Dort punktete "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 1,05 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,1 Prozent. Auch "Sex Secrets - Das macht Deutschland an!" kam danach noch einmal auf 7,1 Prozent beim jungen Publikum.

Vox schaffte mit dem Spielfilm "White House Down" am Donnerstag zur besten Sendezeit sogar 8,7 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,53 Millionen Zuschauern. Noch besser lief es jedoch am späten Abend mit "White House Down", das sich auf starke 9,8 Prozent steigerte und mit dazu beitrug, dass Vox am Ende des Tages mit durchschnittlich 7,3 Prozent Marktanteil auf dem dritten Platz lag. Sat.1 reihte sich in der Zielgruppe dagegen noch hinter dem ZDF auf dem fünften Rang ein.

Kabel Eins punktete derweil nicht nur mit der Live-Berichterstattung aus der Notaufnahme, sondern auch mit seinen Eigenproduktionen am Vorabend. So verbuchte "Abenteuer Leben täglich" um 17:00 Uhr hervorragende 8,7 Prozent Marktanteil, "Mein Lokal, Dein Lokal" verzeichnete danach mit 7,8 Prozent sogar den besten Wert seit Ende Dezember. Insgesamt schalteten 750.000 Zuschauer ein. "Achtung Kontrolle" erzielte gegen 19 Uhr zudem noch ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil.

