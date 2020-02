"Arctic Circle" kann guten Vorlauf nur bedingt nutzen

© ZDF

Das ZDF war am Sonntag insgesamt der stärkste Sender, die neue Serie "Arctic Circle" erwischte am späten Abend aber einen durchwachsenen Start. Den Sieg in der Primetime sicherte sich trotz ZDF-Stärke Das Erste.



17.02.2020 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 17.02.2020 - 09:48 Uhr

Auf seinem Sonntagskrimi-Sendeplatz hat das ZDF die neue internationale Serie "Arctic Circle - Der unsichtbare Tod" gestartet, zum Start sahen 2,28 Millionen Menschen zu. Zum Vergleich: "Der Pass" erreichte im Dezember zum Start noch fast 400.000 mehr, rutschte danach aber teilweise unter die Marke von zwei Millionen Zuschauern. Der Marktanteil von "Arctic Circle" lag zum Auftakt bei 11,4 Prozent. Das "heute journal" informierte im Vorfeld noch 3,66 Millionen Zuschauer, damit waren 12,4 Prozent drin.





Mit ihrer Primetime können die Mainzer zufrieden sein: Die Romantikkomödie "Ein Sommer auf Mykonos" unterhielt 4,93 Millionen Zuschauer, damit waren 14,3 Prozent drin. Und sogar bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,2 Prozent recht gut. Noch besser schnitt aber "Terra X: Faszination Erde" mit Dirk Steffens ab. 5,17 Millionen Menschen schalteten am Vorabend ein und sorgten so für die erfolgreichste "Terra X"-Ausgabe seit einem Jahr. 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wurden gemessen.

Und auch wenn das ZDF mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,0 Prozent mit Abstand erfolgreichster Sender am Sonntag war, ging der Tagessieg ans Erste. Dort versammelte der "Polizeiruf" aus Magdeburg nämlich 7,56 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach starken 21,9 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei am Krimi: 1,51 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 machten den Film zum erfolgreichsten Format am Sonntag nach 20:15 Uhr, 14,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

Sehr zufrieden sein kann man beim Ersten auch mit "Anne Will". Die Talkshow schaffte zwar nicht mehr als vier Millionen Zuschauer wie in der Vorwoche, 3,61 Millionen Zuschauer und 13,4 Prozent Marktanteil sind aber dennoch gute Werte für den Polit-Talk.

