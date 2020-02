Pünktlich zum Recall verliert "DSDS" einige Zuschauer

© TVNow/Stefan Gregorowius

RTL hat bei "DSDS" mit dem Recall die vermeintlich heiße Phase eingeläutet, wie so oft gingen die Zuschauerzahlen aber prompt etwas zurück. "Schlag den Besten" setzte seinen Erholungskurs dagegen weiter fort, am Vorabend war außerdem "Galileo" extrem stark.



19.02.2020 - 09:31 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2020 - 09:31 Uhr

"DSDS" ist am Dienstag in den Auslandsrecall gestartet und ist prompt erstmals während der laufenden Staffel auf weniger als drei Millionen Zuschauer gefallen. 2,92 Millionen Zuschauer waren mit dabei, das entsprach aber noch immer guten 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch die 14,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe sind noch ein recht guter Wert, viel weiter nach unten sollte es für "DSDS" in den kommenden Wochen aber nicht mehr gehen. Die 14,7 Prozent sind ebenfalls ein neuer Tiefstwert des aktuellen Durchlaufs.

Sehr gut funktioniert hat für RTL das Zusammenspiel mit dem "Großen Wiedersehen", das im Anschluss an die Castingshow ehemalige "DSDS"-Teilnehmer wieder zusammenbrachte. Auch hier sahen noch etwas mehr als zwei Millionen Menschen zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf sehr gute 17,5 Prozent. Am Nachmittag hielt sich "Kitsch oder Kasse" mit 10,0 Prozent knapp im zweistelligen Bereich, "Marco Schreyl" und "Hensslers Countdown" taten sich mit 8,1 und 8,7 Prozent aber deutlich schwerer. Erholt hat sich inzwischen die ProSieben-Show "Schlag den Besten", die vor zwei Wochen noch bei ganz miesen 5,5 Prozent in der Zielgruppe lag. Nun waren wieder 10,0 Prozent drin, einen höheren Wert erzielte die Show mit ihrer laufenden Staffel noch nie. 1,28 Millionen Menschen sahen zu, auch das ist ein neuer Bestwert. Die ersten beiden Ausgaben der zweiten Staffel lagen noch bei weniger als einer Million Zuschauer. Es war also gut, trotz der Schwächephase am Format festzuhalten. Richtig stark präsentierte sich am Dienstag "Galileo" am Vorabend, 14,0 Prozent Marktanteil holte das Wissensmagazin. Besser lief es zuletzt im Juli 2019. Einen kleinen Rückschlag musste Sat.1 hinnehmen: "Navy CIS" erzielte in den vergangenen Wochen meist zweistellige Marktanteile, an diesem Dienstag waren nur 8,7 Prozent drin. Das ist der schlechteste Wert seit November. Auch die 2,19 Millionen Zuschauer sind die niedrigste Reichweite der laufenden Staffel. Dennoch war "Navy CIS" damit noch das kleinste Problem für den Sender. "Navy CIS: L.A." fiel danach auf 7,8 Prozent, für "Hawaii Five-0" waren sogar nur 6,9 Prozent drin. Am Vorabend blieb "Big Brother" zudem bei schwachen 6,4 Prozent in der Zielgruppe hängen - viel zu wenig für Sat.1.

Teilen