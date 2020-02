"Indiana Jones" lässt Sat.1-Promibäcker hinter sich

© Paramount Pictures

Auch wenn "Indiana Jones und der Tempel des Todes" schon fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, sorgte der Streifen am Mittwoch für starke Quoten bei Kabel Eins. "Das große Promibacken" musste sich dahinter einordnen, ganz vorne lag jedoch "Der Bachelor".



20.02.2020 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 20.02.2020 - 08:56 Uhr

Schöner Erfolg für Kabel Eins am Mittwochabend: Mit "Indiana Jones und der Tempel des Todes" hat der Sender in der Primetime starke Quoten eingefahren. 1,56 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Abenteuerkomödie, davon waren 680.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe kletterte der Marktanteil damit auf richtig gute 8,2 Prozent. Das reichte sogar, um sich knapp gegen "Das große Promibacken" in Sat.1 durchzusetzen.

Die Backshow musste gegenüber der Vorwoche spürbare Verluste hinnehmen und kam diesmal nicht über 8,0 Prozent in der Zielgruppe hinaus, nachdem es zum Start in die neue Staffel noch für 9,3 Prozent gereicht hatte. Insgesamt waren diesmal 1,40 Millionen Zuschauer dabei und damit über 300.000 weniger als zuletzt. Immerhin hielt "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" den Marktanteil im weiteren Verlauf des Abends mit 8,1 Prozent stabil.

An RTL gab's freilich kein Vorbeikommen: Dort setzte sich "Der Bachelor" mit einem Marktanteil von 15,6 Prozent in der Zielgruppe an die Primetime-Spitze. 2,23 Millionen Zuschauer sahen die Kuppelshow, ehe noch 1,47 Millionen für "Stern TV" dranblieben. Das Magazin kam bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf 13,0 Prozent Marktanteil. Mäßig verlief der Abend für ProSieben, wo "Das Ding des Jahres" erneut einstellig blieb und auf 1,26 Millionen Zuschauer sowie 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Gemessen an Vox war ProSieben damit aber bestens bedient: Zum Start in den Abend brachte es "Law & Order: Special Victims Unit" nur auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent. Die gute Nachricht ist aus Sicht des Senders jedoch, dass sich die Serie bis Mitternacht auf ordentliche 7,4 Prozent steigerte. Umgekehrtes Bild dagegen bei RTLzwei: Während "Die Wollnys" mit 1,08 Millionen Zuschauern sowie 7,2 Prozent Marktanteil gut in den Abend starteten, waren um 22:15 Uhr für "Babys!" nur noch 3,7 Prozent zu holen.

