"Unser Kiosk" kehrt mit Tiefstwerten bei Kabel Eins zurück

Der Start in die dritte Staffel der Doku-Reihe "Unser Kiosk" hätte für Kabel Eins kaum schlechter laufen können, das Format meldete sich mit neuen Tiefstwerten zurück. In Sat.1 tat sich "Big Brother" am Vorabend erneut richtig schwer.



21.02.2020 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 21.02.2020 - 09:28 Uhr

Die erste Staffel der Doku-Reihe "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" ist für Kabel Eins 2018 mit durchschnittlich weniger als fünf Prozent Marktanteil kein Erfolg gewesen. Die zweite Staffel erreichte im vergangenen Jahr dann aber immerhin 5,7 Prozent, zum Staffelabschluss sah es mit 7,4 Prozent besonders gut aus. Nun ist die dritte Staffel gestartet - und auf den zuletzt aufgestellten Bestwert im Jahr 2019 folgte nun ein bitterer Tiefstwert.

Nur 630.000 Menschen schalteten das Format bei seiner Rückkehr ins Programm ein, weniger Zuschauer hatte die Reihe bislang noch nie. Bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte "Unser Kiosk" mit nur 3,7 Prozent, auch das ist ein neuer Tiefpunkt. Eine alte Ausgabe steigerte sich danach immerhin auf 4,7 Prozent, lag damit aber noch immer unter dem Senderschnitt.

Damit lag Kabel Eins am Donnerstag auch sehr deutlich hinter RTLzwei, das mit "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" ein artverwandtes Format auf Sendung schickte. Hier sahen 770.000 Menschen zu, in der Zielgruppe lief es mit 6,8 Prozent deutlich besser. Vox setzte mit "The Return of the First Avenger" auf ein gänzlich anderes Genre - und holte damit sehr gute 9,1 Prozent. 1,36 Millionen Menschen sahen sich den Film an.

Sat.1 kam mit dem Film "Wir sind die Millers" auf nur 8,0 Prozent Marktanteil und landete so noch hinter Vox, 1,18 Millionen Menschen sahen zu. Noch viel größer waren die Probleme des Senders aber am Vorabend, wo "Big Brother" nur 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte. Inzwischen dürfte beim Sender in Sachen "Big Brother" Ernüchterung eingekehrt sein. Ein signifikanter Quoten-Anstieg am Vorabend ist bislang jedenfalls ausgeblieben.

