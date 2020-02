Wiener Opernball: BR sticht 3sat recht deutlich aus

© BR

Sowohl 3sat als auch der BR haben am Donnerstagabend traditionell den Wiener Opernball übertragen - und anders als sonst erreichte der BR mehr Zuschauer. In Österreich kratzte die Übertragung im ORF mal wieder an der Marke von 50 Prozent.



21.02.2020

Die Übertragung des Wiener Opernballs hat in den vergangenen Jahren immer weniger Zuschauer zu 3sat getrieben. Dieser Trend hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt: So kam die Eröffnung ab 21:40 Uhr auf 690.000 Zuschauer, das waren rund 100.000 weniger als vor einem Jahr. 2017 übersprang 3sat mit dem Opernball noch locker die Marke von einer Million Zuschauer. Mit 2,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag die Übertragung am Donnerstag aber natürlich über dem Senderschnitt von 3sat.

Erfolgreicher war in diesem Jahr aber überraschend der BR, das den Opernball schon seit Jahren parallel zu 3sat überträgt, bislang aber meist den Kürzeren zog. In diesem Jahr kam der Sender mit der Eröffnung auf durchschnittlich 790.000 Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der BR seine Reichweite damit um fast 300.000 steigern. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der BR übrigens vor 3sat, hier lief es für beide Sender mit 0,8 bzw. 0,3 Prozent aber nicht sonderlich gut. 3sat übertrug zuvor übrigens noch die Eröffnung der Berlinale und erreichte damit nur 200.000 Zuschauer, 0,7 bei allen und 0,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern waren die Folge. Extrem erfolgreich war der Wiener Opernball selbstredend in Österreich. ORF 2 erreichte bereits der Übertragung von Roten Teppich durchschnittlich 1,25 Millionen Zuschauer, das entsprach 40 Prozent Marktanteil. Die eigentliche Eröffnung sahen sich danach 1,38 Millionen Menschen an, der Marktanteil stieg auf 49 Prozent. Und auch das Opernball-Fest lag am späten Abend noch über mehr als eine Stunde hinweg bei 48 Prozent. Doch zurück zu Deutschland, wo am Donnerstag vor allem Super RTL auftrumpfte. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,2 Prozent lief es für den Sender mehr als rund. Besonders die "CSI Miami"-Wiederholungen in der Primetime waren gefragt, schon die erste Folge erreichte 3,9 Prozent Marktanteil, danach steigerte sich die Serie noch auf bis zu 6,3 Prozent.

