"Think Big!" mit neuem Tief, Rückschlag für "Big Brother"

Dank einer Programmänderung begann der Freitagabend für Sat.1 in dieser Woche ganz gut, doch die neue Sitcom "Think Big!" nutzte den guten Film-Vorlauf nur bedingt: Auf einen Rekord folgte das bittere Tief. Letzteres gab's am Vorabend auch für "Big Brother".



22.02.2020

Nachdem Sat.1 mit seinen Comedyserien-Neustarts in der vergangenen Woche nicht mal mehr eine halbe Million Zuschauer zur besten Sendezeit vor den Fernseher lockte, zog der Sender erwartungsgemäß die Notbremse und setzt am Freitagabend vorübergehend auf Spielfilme. Das hat die Lage nun zumindest um 20:15 Uhr spürbar gebessert: Immerhin 1,27 Millionen Zuschauer lachten diesmal über die prominent besetzte Komödie "Willkommen bei den Hartmanns", die sich in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent gegen "Let's dance" zudem im grünen Bereich bewegte.

"Think Big!" konnte damit nicht mithalten, markierte mit dem guten Vorlauf im Rücken aber neue Bestwerte - zumindest nächst. Um 22:19 Uhr erreichte die Serie noch 790.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nachhaltig war der Aufwind jedoch nicht, denn schon die zweite Folge kam direkt im Anschluss schon nicht mehr über 400.000 Zuschauer sowie miese 3,3 Prozent Marktanteil hinaus. Das wiederum bedeutete neue Tiefpunkte für "Think Big!". "Knallerfrauen" und "Switch reloaded" hielten den Marktanteil danach zudem meist bei weniger als vier Prozent.

Schlechte Nachrichten muss Sat.1 zudem beim Blick auf die "Big Brother"-Quoten hinnehmen - auch die Realityshow lief am Freitag mit nur 740.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe so schlecht wie noch nie. Im Schnitt war in der zweiten Woche nur ein Marktanteil von 6,4 Prozent drin - und damit über ein Prozentpunkt weniger als in der Woche zuvor. Dass "Auf Streife", "Auf Streife - Die Spezialisten" und die "Klinik am Südring" nachmittags zweistellige Werte schafften, ist da wohl nur ein schwacher Trost.

Und sonst? ProSieben sortierte sich am Freitagabend mit dem Spielfilm "No Way Out - Gegen die Flammen" noch hinter Sat.1 ein und blieb bei 7,6 Prozent Marktanteil hängen. Damit bewegte sich der Streifen auf Augenhöhe mit dem RTLzwei-Film "Hellboy", der mit 7,7 Prozent weit über dem Senderschnitt lag. Auch "Hancock" erwies sich anschließend noch mit 7,9 Prozent als Erfolg. Überhaupt nicht rund lief's dagegen für die neue Serie "Blood & Treasure", die bei Kabel Eins in der zweiten Woche nur Marktanteile von 3,2 und 2,4 Prozent schaffte und damit schon jetzt ein heißer Absetzungskandidat ist.

