Fußball lässt "DSDS" kalt, "Schlag den Besten" verliert leicht

Die Champions League u.a. mit dem Bayern-Sieg gegen Chelsea bescherte Sky am Dienstag fast 9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "DSDS" lief trotzdem deutlich stärker als letzte Woche, "Schlag den Besten" konnte die Zweistelligkeit nicht halten



26.02.2020 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2020 - 09:07 Uhr

Der Champions-League-Abend bescherte Sky am Dienstag hervorragende Quoten, vor allem natürlich dank der Partie zwischen Chelsea und dem FC Bayern. Ab 21 Uhr sahen insgesamt 1,29 Millionen Zuschauer die Fußball-Berichterstattung bei Sky - Fans in Bars und Kneipen natürlich wie immer nicht mitgezählt. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für sehr gute 4,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,9 Prozent Marktanteil noch deutlich besser aus.

In der jungen Altersgruppe sortierte sich Sky damit in der Primetime auf Rang 4 aller Sender ein, auf Augenhöhe mit Sat.1, das mit 9,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Navy CIS" und 8,7 Prozent für "Navy CIS: L.A." aber trotzdem ziemlich zufrieden sein kann. Und immerhin konnte auch "Big Brother" am Vorabend den Tiefstwert vom Montag hinter sich lassen und auf 6,9 Prozent Marktanteil zulegen. Das ist zwar weiterhin nicht das, was das Format erreichen müsste, waren aber 1,5 Prozentpunkte mehr als noch am Vortag. Die Reichweite ging um 200.000 Zuschauer auf 0,98 Millionen nach oben.

Doch zurück in die Primetime: Die hatte in der Zielgruppe RTL wieder fest in der Hand. Nachdem "Deutschland sucht den Superstar" am vergangenen Dienstag noch einen kleinen Schwächeanfall erlitten hatte, pendelte sich die Castingshow nun wieder auf dem sonst gewohnten Niveau ein und erreichte trotz Fußball 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,22 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu - beides fast identische Zahlen mit dem letzten Samstag. Der zweite Teil des "Großen Wiedersehens" ehemaliger "DSDS"-Kandidaten sorgte zudem dafür, dass RTL auch nach 22:30 Uhr den Marktanteil in der Zielgruppe weiter bei starken 17,4 Prozent halten konnte. 1,69 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

"Schlag den Besten" konnte zum Finale der Staffel den Aufwärtstrend hingegen nicht fortsetzen und musste sich diesmal wieder mit einstelligen Marktanteilen zufrieden geben. 9,3 Prozent betrug der Wert in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - was aber immerhin erheblich mehr ist also noch zu Beginn dieser Staffel. Die Bilanz fällt dementsprechend durchwachsen aus: Im Schnitt kamen die fünf neuen Folgen auf rund 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist definitiv zu wenig. Nach unten ziehen aber vor allem die Quoten der ersten beiden Wochen, während in der vergangenen Woche immerhin kurz die 10-Prozent-Marke erreicht wurde. Man darf nun also gespannt sein, welche Schlüsse ProSieben daraus ziehen wird. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,28 Millionen Zuschauern übrigens auf dem gleichen Niveau wie in der vergangenen Woche und in der Nähe der Bestwerte der ersten Staffel, die allerdings noch im generell reichweitenärmeren Sommer gezeigt wurde.

Beim Gesamtpublikum ging der Sieg am Dienstag wie üblich an Das Erste, wo die Serien aber etwas Federn ließen. "Um Himmels Willen" zählte diesmal 4,3 Millionen Zuschauer, "In aller Freundschaft" kam auf 4,65 Millionen Zuschauer. Das reichte für Marktanteile von 13,8 und 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Das ZDF sortierte sich mit dem "Großen Warentest - Richtig gut schlafen" mit 2,12 Millionen Zuschauern noch hinter ZDFneo ein, wo eine Wiederholung von "Nord Nord Mord" 2,24 Millionen Zuschauer zählte.

