Sozialdoku-Duell: Vox zieht an RTLzwei vorbei

"Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" konnte bei Vox zum Abschied deutlich zulegen, blieb aber trotzdem unter dem Senderschnitt. Es reichte aber, um RTLzwei das Leben bei "Hartz Rot Gold" ziemlich schwer zu machen.



26.02.2020 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2020 - 09:24 Uhr

Es war wohl nicht besonders glücklich, dass Vox und RTLzwei - immerhin gewissermaßen Halbschwestern - am Dienstagabend mit Dokus aus dem Sozialbereich direkt gegeneinander angetreten sind. Der Verdacht liegt jedenfalls nahe, dass sich die beiden Sender gegenseitig Zuschauer weggenommen haben. Bislang war es vor allem Vox gewesen, das mit "Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" überhaupt nicht zufrieden sein konnte. Zum Abschluss zogen die Quoten hier aber nochmal deultich an: 990.000 Zuschauer sahen die dritte und letzte Folge, immerhin fast 200.000 mehr als noch in der Vorwoche. Der Marktanteil zog von miserablen 4,1 auf deutlich verbesserte, aber dennoch noch immer mäßige 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Dieser Aufschwung ging zum Teil aber wohl zu Lasten von RTLzwei, wo "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" nach dem guten Auftakt in der vergangenen Woche deutlich Federn lassen musste und von 6,0 auf 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abrutschte - und damit nun unter dem Senderschnitt lag. 740.000 Zuschauer sahen insgesamt noch zu, 130.000 wengier als sieben Tage zuvor, der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging somit auf 2,4 Prozent zurück.

Noch größere Probleme hatte RTLzwei im Anschluss: Das Politformat "Endlich Klartext" büßte nach dem Fehlstart der zweiten Staffel in der vergangenen Woche noch weitere Zuschauer ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 2,8 Prozent nun sehr weit unter dem Senderschnitt. 430.000 Zuschauer sahen insgesamt die Sendung zum Thema Pflegenotstand. 1,9 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Kabel Eins hielt sich aus dem Streit raus und fuhr mit seinem Film-Programm recht ordentlich. "Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall" erzielte um 20:15 Uhr 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine Million Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Scary Movie 5" kam im Anschluss auf 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 480.000 Zuschauer wurden hier insgesamt noch gezählt.

