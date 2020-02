"Topmodels" mit Staffelrekord, "Bergdoktor" insgesamt vorn

© ProSieben

Die Umstyling-Folge hat auch in diesem Jahr die Quoten von "Germany's Next Topmodel" in die Höhe getrieben. Beim Gesamtpublikum lag der "Bergdoktor" weit vor "Blind ermittelt". Richtig schlecht erging es hingegen Kabel Eins.



28.02.2020 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2020 - 09:26 Uhr

Die Umstyling-Folge gehört in jedem Jahr aus Quotensicht zu den Highlights von "Germany's Next Topmodel" - da bildet auch der 2020er-Jahrgang keine Ausnahme: 2,38 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstagabend ein, das waren über 400.000 mehr als noch in der vergangenen Woche. Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei hervorragenden 8,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden stolze 19,4 Prozent erreicht. Damit wurde der in der vergangenen Woche aufgestellte bisherige Saison-Bestwert nochmal um 2,2 Prozentpunkte übertroffen. Ganz so stark wie letztes Jahr war die Umstyling-Folge aber trotz der sehr guten Zahlen nicht, damals wurden sogar fast 22 Prozent Marktanteil erzielt.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Während ProSieben damit mühelos die Marktführung in der Primetime für sich beanspruchen konnte - nachdem RTL ohnehin die eigentlich geplante Fußball-Übertragung abhanden gekommen war - lag beim Gesamtpublikum das ZDF weit vorn. "Der Bergdoktor" erreichte dort 6,7 Millionen Zuschauer, was sehr guten 21,1 Prozent Marktanteil entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich die ZDF-Reihe mit 9,6 Prozent Marktanteil erneut gut. "Blind ermittelt" im Ersten war mit 4,03 Millionen Zuschauern weit abgeschlagen. Der zweite Film der Reihe erreichte damit 1,2 Millionen Zuschauer weniger als die Premiere aus dem Frühjahr 2018. Der Marktanteil lag bei soliden 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 4,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Erfreulich verlief der Abend neben ProSieben auch für Vox. Der Bond-Film "Casino Royale" sorgte für einen starken Marktanteil von 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,05 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Bei RTLzwei erreichte "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" unterdessen 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag das Format zwar weiter klar über dem Senderschnitt, tat sich aber trotzdem ungewohnt schwer und markierte einen neuen Tiefstwert. 770.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Richtig große Probleme hatte aber Kabel Eins: "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" lief mit nur 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch schlechter als in der vergangenen Woche. 670.000 Zuschauer sahen zu. Auch die Wiederholung einer alten Folge blieb nach 22 Uhr mit 4,3 Prozent Marktanteil schwach.

Teilen