Nachholspiel der Eintracht beschert Nitro Spitzen-Quoten

Nitro war der große Profiteur der kurzfristigen Verschiebung des Europa-League-Spiels zwischen dem FC Salzburg und Eintracht Frankfurt. Das Nachholspiel ließ den Marktanteil am Vorabend zwischenzeitlich auf fast 8 Prozent steigen.



29.02.2020 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 29.02.2020 - 09:51 Uhr

RTL brachte die wetterbedingte Absage der Europa-League-Partie zwischen dem FC Salzburg und Eintracht Frankfurt am Donnerstag in Bedrängnis, die kurzfristig ins Programm genommenen Serien mussten neue Tiefstwert hinnehmen. Beim Schwestersender Nitro hingegen konnte man sich freuen - da die Nachholpartie am Freitagvorabend angesetzt wurde, gab RTL die Übertragung an den kleineren Sender ab - und die sorgte dort für hervorragende Quoten.

Im Schnitt erreichte die Übertragung bei Nitro 1,25 Millionen Zuschauer. 1,12 Millionen waren während der ersten Halbzeit ab 18 Uhr mit dabei, 1,37 Millionen waren es während der zweiten 45 Minuten. Nach Senderangaben stieg die Reichweite in der Spitze sogar auf 1,68 Millionen Zuschauer an. Während der ersten Hälfte wurde ein herausragender Marktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, auch beim Gesamtpublikum sah es mit 5,7 Prozent Marktanteil sehr gut aus. Die zweite Hälfte kam auf Marktanteile von 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch in der Primetime verlief der Abend für Nitro gut. "Medical Detectives" und "The First 48" ließen den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 2,4 und 4,1 Prozent pendeln, im Lauf des Abends mit steigender Tendenz. All das spiegelte sich in einem starken Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wider, was Nitro zum größten unter den kleineren Sendern machte. Dahinter rangierte Super RTL mit einem Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent. Der Sender konnte dabei wieder auf einen sehr erfolgreichen Freitagabend-Film bauen: "Asterix erobert Rom" ließ den Marktanteil auf 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen - damit lag Super RTL zu diesem Zeitpunkt weit vor Vox und Kabel Eins. Der direkte Konkurrent Disney Channel konnte ebenfalls bei Weitem nicht mithalten und erreichte mit "Das Dschungelbuch 2" 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 350.000 Zuschauer entschieden sich für den Film im Disney Channel, 1,08 Millionen waren es bei Super RTL.

