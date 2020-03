Saison-Rekord für "Sportschau", Sky-Konferenz ganz stark

© DFL

Dank der Spielansetzung in der Bundesliga verzeichnete Sky mit seiner Konferenz außergewöhnlich gute Quoten. Am Vorabend erreichte auch die "Sportschau" im Ersten so viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr.



01.03.2020 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2020 - 09:32 Uhr

Der 24. Spieltag der Bundesliga wird wohl noch länger im kollektiven Gedächtnis von Fußball-Deutschland bleiben. Weil Bayern-Fans beim Spiel gegen TSG Hoffenheim deren Mäzen Dietmar Hopp beleidigten, wurde die Partie mehrfach unterbrochen. Am Ende schoben sich die Mannschaften fast 15 Minuten lang nur noch den Ball zu, um so ein Zeichen zu setzen. Zuvor erzielten die Bayern sechs Tore gegen Hoffenheim - und weil auch Borussia Dortmund zur gleichen Zeit spielte, waren die Quoten von Sky richtig gut.

1,76 Millionen Zuschauer sahen sich die Konferenz ab 15:30 Uhr an, damit lag Sky beim Gesamtpublikum bei sehr guten 10,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren sogar 20,2 Prozent drin, 870.000 Zuschauer aus dieser Altersklasse sahen zu. Zum Vergleich: Normalerweise erreicht Sky mit der Konferenz durchschnittlich eineinhalb Millionen Zuschauer und der Marktanteil in der Zielgruppe liegt bei etwa 16,5 Prozent.

Die vielen Schlagzeilen rund um das Bayern-Spiel sorgten dann aber wohl auch dafür, dass die "Sportschau" am Vorabend steigende Zuschauerzahlen verzeichnete. 5,79 Millionen Menschen schalteten ein - eine höhere Reichweite hatte die "Sportschau" zuletzt im März 2018, also vor fast zwei Jahren. Am Samstag waren mit den Zahlen beim Gesamtpublikum 24,0 Prozent Marktanteil drin, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 18,9 Prozent gemessen.

Am späten Abend profitierte übrigens auch "das aktuelle sportstudio" von den Ereignissen. 2,80 Millionen Menschen schalteten ein, normalerweise kommt die Sendung auf knapp zwei Millionen Zuschauer. Die erzielten 15,8 Prozent Marktanteil liegen deutlich über dem Senderschnitt und auch beim jungen Publikum sah es mit 9,9 Prozent recht gut aus.

Doch noch einmal kurz zurück zu Sky, das am Vorabend mit dem Topspiel zwischen Köln und Schalke solide Quoten verzeichnete. Die 590.000 Zuschauer sorgten zwar für einen Saison-Tiefstwert, mit 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man aber natürlich trotzdem zufrieden sein. Am Ende des Tages erzielte Sky einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent und lag damit nur knapp hinter Kabel Eins (4,1 Prozent) und deutlich vor RTLzwei (3,4 Prozent).

