"Tagesschau" schlägt alle Shows und Krimis bei Jung und Alt

Das Coronavirus macht’s möglich: Die "Tagesschau" erzielte die höchste Samstags-Reichweite seit vielen Jahren und war bei Jung und Alt erfolgreicher als sämtliche Primetime-Formate. Das Erste und RTL können aber auch mit ihren Shows sehr zufrieden sein.



01.03.2020 - 09:56 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2020 - 09:56 Uhr

Das Erste, RTL und ProSieben lieferten sich am Samstag einen Show-Dreikampf und das ZDF schickte "Friesland" ins Quoten-Rennen. Und so spannend das Rennen um die Quotenkrone auch war: Den Tagessieger gab es schon etwas vorher. Die "Tagesschau" war am Samstag sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum die meistgesehene Sendung des Tages. 8,03 Millionen Menschen schalteten ein, das war die höchste Samstags-Reichweite seit vielen Jahren. 1,71 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Während beim Gesamtpublikum 27,8 Prozent Marktanteil gemessen wurden, waren bei den jungen Zuschauern 22,4 Prozent drin.

Stärker war die "Tagesschau" im Ersten wie beschrieben an einem Samstag schon lange nicht mehr - klammert man mal die Tage aus, an denen die Nachrichtensendung aufgrund von Fußball-Übertragungen in der Halbzeitpause eben dieser Spiele lief. Es war außerdem auch insgesamt (also nicht nur samstags) die meistgesehene "Tagesschau"-Ausgabe bislang in diesem Jahr. Nicht mit eingerechnet sind in den Zahlen außerdem die Zuschauer, die die "Tagesschau" in einem der Dritten Programme gesehen haben. Eigentlich haben also noch viel mehr Zuschauer die Nachrichtensendung gesehen.

Doch auch mit "Klein gegen Groß" in der Primetime kann Das Erste zufrieden sein. 5,91 Millionen Menschen schalteten hier ein, beim Gesamtpublikum holte man damit 20,9 Prozent Marktanteil. Geschlagen geben musste man sich in der Primetime nur dem ZDF, das mit "Friesland" sogar auf 6,79 Millionen Zuschauer und 21,7 Prozent kam. Beim jungen Publikum waren die Machtverhältnisse unter den Öffentlich-Rechtlichen andere: Hier kam die Show mit Kai Pflaume auf 14,8 Prozent, der ZDF-Krimi erreichte 10,3 Prozent.

Primetime-Sieger beim jungen Publikum war allerdings RTL: "DSDS" unterhielt 1,35 Millionen junge Zuschauer und war damit zu 16,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut. 3,54 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Am späten Abend war zudem "Take Me Out" mal wieder ein schöner Erfolg und kletterte auf 18,8 Prozent. Kurz vor Mitternacht startete RTL schließlich die neue Staffel von "Hotel Verschmitzt", damit kam man schließlich noch auf 13,6 Prozent.

Weiterhin recht enttäuschend läuft es für "Alle gegen Einen" bei ProSieben. Mit 980.000 Zuschauern blieb die Show erneut unter der Millionen-Marke hängen. Der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 8,9 Prozent ebenfalls nicht berauschend aus. Auch dadurch erzielte ProSieben nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent und musste sich damit nicht nur RTL (11,6 Prozent), sondern auch dem Ersten (10,7 Prozent) geschlagen geben.

