"Pocher vs. Wendler" treibt die Quoten auf Spitzen-Niveau

Mit dem kurzfristig ins Programm genommenen Aufeinandertreffen von Oliver Pocher und Michael Wendler hat RTL am Sonntagabend Spitzen-Quoten erzielt. In der Zielgruppe schaltete mehr als jeder Vierte ein. Die Konkurrenz konnte nicht mithalten...



02.03.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 02.03.2020 - 08:44 Uhr

Auch wenn das TV-Duell zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler erst vor wenigen Tagen angekündigt wurde, hat die Live-Show am Sonntagabend ein sehr großes Publikum gefunden - insbesondere in der Zielgruppe dominierte "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" mühelos das Quoten-Geschehen. 2,63 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den RTL-Marktanteil ab 20:15 Uhr auf herausragende 27,4 Prozent. Damit lief es sogar noch ein bisschen besser als für "Let's dance" am vorigen Freitag.

"Tatort", Shows und Spielfilme der Konkurrenz kamen nicht im Ansatz an diese Zahlen heran. Stärkster Verfolger war die ARD-Krimireihe, die es mit 1,90 Millionen jungen Zuschauern auf 16,8 Prozent Marktanteil brachte. Beim Gesamtpublikum sah das Kräfteverhältnis allerdings dann doch ein wenig anders aus: Dort belegte der "Tatort" im Ersten wie gewohnt mit 8,29 Millionen Zuschauern und 23,1 Prozent Marktanteil die Spitzenposition, gefolgt von einem neuen "Rosamunde Pilcher"-Film, der 5,23 Millionen Zuschauer zum ZDF lockte.

Aber auch hier kann man bei RTL überaus zufrieden sein: 4,22 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Pocher vs. Wendler" und sorgten über mehr als drei Stunden hinweg für sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil. Punkten konnte der Sender zudem im Anschluss auch noch mit "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika": 1,95 Millionen Zuschauer blieben unmittelbar nach der Show dran und hielten den Marktanteil bei satten 27,0 Prozent. Eine weitere Folge der Dokusoap erreichte schließlich noch 21,1 Prozent Marktanteil.

Zudem kommen für RTL gute Nachrichten vom Vorabend, wo sich "Martin Rütter - Die Welpen kommen" auf überzeugende 13,5 Prozent Marktanteil steigerte. Insgesamt erreichte die Dokusoap 3,08 Millionen Zuschauer und damit so viele wie noch nie. "RTL aktuell" hatte es im Vorfeld sogar auf 3,82 Millionen Zuschauer sowie 17,5 Prozent gebracht. Die starken Quoten am Abend verhalfen dem Sender zudem zur eindeutigen Marktführerschaft: Mit 16,4 Prozent erreichte RTL am Sonntag in der Zielgruppe einen mehr als doppelt so hohen Marktanteil wie der Zweitplatzierte Vox.

