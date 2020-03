Vox überzeugt mit Bond, Super RTL mit "CSI: Miami"

© RTL

Mit zwei James-Bond-Streifen verzeichnete Vox am Donnerstag starke Quoten. Aber auch für Super RTL lief's glänzend - mit "CSI: Miami" lag der Sender durchweg vor Kabel Eins. Einen schwachen Einstand legte dafür die Syfy-Serie "Spides" hin.



06.03.2020 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 06.03.2020 - 09:17 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent belegte Vox am Donnerstag in der Zielgruppe den dritten Rang - auch, weil der Sender in der Primetime mit zwei Bond-Filmen erfolgreich war. So erreichte "James Bond 007: Ein Quantum Trost" zur besten Sendezeit im Schnitt 2,35 Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum reichte das für 7,9 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe waren noch etwas bessere 8,7 Prozent drin. Der Klassiker "James Bond 007 jagt Dr. No" steigerte sich am späten Abend sogar auf 10,2 Prozent.

Ebenfalls sehr erfolgreich waren die "Vox Nachrichten", die nach Mitternacht sogar das Fernduell mit dem "RTL-Nachtjournal" deutlich für sich entschieden. Dank des starken Vorlaufs blieben noch 780.000 Zuschauer dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 11,9 Prozent. Aber auch RTLzwei konnte punkten: Dort sorgten "Hartes Deutschland" und "Extrem sauber" in der Primetime für Marktanteile von 7,6 und 7,5 Prozent. Kabel Eins kam mit ähnlicher Thematik dagegen nicht an: "Unser Kiosk" markierte um 20:15 Uhr mit 550.000 Zuschauern und dürftigen 2,6 Prozent Marktanteil neue Tiefs.

Damit fiel Kabel Eins noch hinter Super RTL zurück, das dank "CSI: Miami" einen glänzenden Abend erwischte. Bis zu 920.000 Zuschauer verfolgten die Wiederholungen, die sich bis Mitternacht von 3,4 auf 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerten. Auch "30 Rock" war zu später Stunde mit 6,3 Prozent noch richtig erfolgreich. Bei Sixx meldete sich "Shadowhunters" dagegen mit Tiefstwerten zurück: Nur jeweils 100.000 Zuschauer sahen die beiden neuen Folgen, die noch dazu in der Zielgruppe mit Marktanteilen von 0,8 und 0,6 Prozent enttäuschten.

Auf geringes Interesse stieß außerdem die neue Syfy-Serie "Spides". Die Erstausstrahlung der deutschen Pay-TV-Produktion verzeichnete auf linearem Wege lediglich 50.000 Zuschauer. In der Zielgruppe erreichte Syfy somit nur 0,1 Prozent Marktanteil. Für die Wiederholung am späten Abend wurden sogar 0,0 Prozent ausgewiesen. Damit war "Spides" jedoch in guter Gesellschaft: Auch "The New Pope" bei Sky Atlantic und "Narcos" bei TNT Serie erzielten kaum messbare Quoten.

