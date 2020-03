Verfolger-Duell in der Bundesliga verhilft Sky zum Erfolg

© DWDL.de / Alexander Krei

Wie so oft hat Sky auch an diesem Samstag wieder mit der Fußball-Bundesliga überzeugen können, nicht zuletzt mit dem Topspiel zwischen Gladbach und Dortmund, das auch der "Sportschau" schadete. Das ZDF punktete mit Wintersport.



08.03.2020 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 08.03.2020 - 09:22 Uhr

Sky hat am Samstag mit dem Bundesliga-Duell der Bayern-Verfolger sehr gute Quoten am Vorabend erzielen können. 590.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wurden um 18:30 Uhr durchschnittlich beim Spiel zwischen Mönchengladbach und Dortmund auf linearem Wege gezählt, der Marktanteil lag damit in der Zielgruppe bei 9,3 Prozent. Das war der beste Topspiel-Wert seit der Begegnung von Leverkusen und Dortmund vor einem Monat. Insgesamt schalteten 1,21 Millionen Zuschauer ein.

All jene, die in Bars und Kneipen oder auf mobilen Geräten zusahen, sind in dieser Zahl wie immer nicht enthalten. Das gilt freilich auch für Einzelspiele und Konferenz am Nachmittag, für die sich diesmal 1,17 Millionen Zuschauer begeistern konnten. In diesem Fall lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 13,6 Prozent. Bei der 2. Liga waren im Vorfeld derweil 280.000 Zuschauer dabei. Hamburger SV & Co. sorgten am frühen Nachmittag für 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Die Zusammenfassungen in der ARD-"Sportschau" wollten in dieser Woche 4,75 Millionen Zuschauer sehen, die für 20,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden in Konkurrenz zum Topspiel in dieser Woche 14,1 Prozent Marktanteil gemessen. Das war zugleich der schwächste Wert der "Sportschau" seit Anfang November. "Das aktuelle Sportstudio" erzielte später am Abend im ZDF noch einen Marktanteil von 8,4 Prozent beim jungen Publikum und hielt 2,19 Millionen Zuschauer bei der Stange.

Viele Sport-Fans lockte am Samstag auch der Wintersport vor den Fernseher, allen voran die Biathlon-Staffel der Frauen, die am Nachmittag von 4,14 Millionen Zuschauern gesehen wurde und den ZDF-Marktanteil auf hervorragende 30,9 Prozent trieb. Als später die Herren an der Reihe waren, sahen 4,13 Millionen zu und sorgten für 23,6 Prozent Marktanteil. Aber auch Nordische Kombination und Skispringen fuhren jeweils mehr als 20 Prozent ein.

