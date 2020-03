Mälzer und "The Voice Kids" erholen sich spürbar

© TVNOW/Severin Schweiger

Nachdem "Kitchen Impossible" und "The Voice Kids" in der Vorwoche gegen "Pocher vs. Wendler" einige Marktanteile einbüßten, zeigten sich die Shows von Vox und Sat.1 nun wieder spürbar erholt. Auch ProSieben erwischte einen erfolgreichen Abend.



09.03.2020 - 08:47 Uhr von Alexander Krei 09.03.2020 - 08:47 Uhr

Nachdem "Pocher vs. Wendler" in der vergangenen Woche die Quoten mit mehr als 27 Prozent Marktanteil mächtig aufmischte, musste RTL an diesem Sonntag wieder deutlich kleinere Brötchen backen. Zwar erreichte der Actionthriller "Jason Bourne" insgesamt immerhin 2,48 Millionen Zuschauer, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 9,7 Prozent. Dadurch bekam auch die Konkurrenz wieder spürbar mehr Luft zum Atmen.

So ging "Deadpool" bei ProSieben trotz Wiederholung mit 1,18 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern als größter "Tatort"-Verfolger hervor. Der Marktanteil lag bei guten 12,3 Prozent Marktanteil, ehe "Green Lantern" noch 11,7 Prozent schaffte. "Kitchen Impossible" erreichte bei Vox zwar geringfügig weniger junge Zuschauer, erzielte wegen der deutlich längeren Laufzeit aber sogar starke 13,7 Prozent Marktanteil. Das waren über drei Prozentpunkte mehr als vor einer Woche.

Marktanteils-Trend: Kitchen Impossible



Insgesamt lockte der Koch-Wettbewerb mit Tim Mälzer diesmal 1,68 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Zulegen konnte auch "The Voice Kids": Die Reichweite der Sat.1-Show stieg um fast eine Viertelmillion auf 2,55 Millionen Zuschauer und in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf überzeugende 11,0 Prozent. Zum Vergleich: Gegen "Pocher vs. Wendler" hatte "The Voice Kids" zuletzt einen einstelligen Wert hinnehmen müssen.

"Genial daneben" machte jedoch am späten Abend viel zu wenig aus der guten Vorlage und geriet mit 1,09 Millionen Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder. Auffällig: Keinem Sender gelang am Sonntag beim jungen Publikum ein zweistelliger Tagesmarktanteil. RTL reichten schon 9,7 Prozent für die Marktführerschaft, dahinter folgten Sat.1 und Vox mit je 8,9 Prozent sowie ProSieben mit 8,7 Prozent.

