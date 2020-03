"Masked Singer" stärker als Löwen und Jauch zusammen

© Screenshot ProSieben

Auf diesen Fernsehabend hat die Branche hingefiebert, nun gibt es ein Ergebnis. "The Masked Singer" lief zum Staffelstart deutlich stärker als noch 2019 und machte so den Vox-"Löwen" und Günther Jauch bei RTL das Leben schwer.



11.03.2020 - 08:47 Uhr von Timo Niemeier 11.03.2020 - 08:47 Uhr

"The Masked Singer" bei ProSieben, "Die Höhle der Löwen" bei Vox und "Wer wird Millionär?" bei RTL. Am Dienstag hat sich das deutsche Privatfernsehen einen äußerst spannenden Show-Dreikampf geliefert - und zumindest beim jungen Publikum gibt es einen eindeutigen Sieger: "The Masked Singer". 2,18 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die Show im Schnitt an, damit hatte ProSieben mehr Zuschauer als die Vox-Gründershow und Günther Jauch zusammen, es lief außerdem deutlich besser als beim Staffelstart 2019. Mit den erzielten 25,3 Prozent kann man bei ProSieben sehr zufrieden sein.

Die maskierten Sänger haben vor allem der "Höhle der Löwen" ihre Grenzen aufgezeigt. Erstmals zeigt Vox seine Gründershow ja auch im Frühjahr - Werte wie aus dem Herbst waren zum Start allerdings nicht drin. 1,08 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe sorgten für ohne Frage gute 11,5 Prozent Marktanteil. Gleichzeitig war das für die Show der schwächste Wert seit der zweiten Staffel im Jahr 2015. "Wer wird Millionär?" kam bei RTL noch auf 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Auch beim Gesamtpublikum lief es für "Masked Singer" extrem gut: 3,32 Millionen Menschen schalteten ein und sahen, wie am Ende der Show Stefanie Heinzmann demaskiert wurde. Das ist die zweithöchste Reichweite für die Show im deutschen Fernsehen, nur das Finale im vergangenen Jahr erreichte mehr Zuschauer. 12,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren die Folge. Günther Jauch war bei RTL mit 3,89 Millionen Zuschauern aber noch erfolgreicher unterwegs. "Die Höhle der Löwen" versammelte 2,20 Millionen Menschen vor den TV-Geräten - auch das ist der schwächste Wert seit 2015.

Und noch kurz ein Blick ins Rahmenprogramm: Während der "red"-Countdown vor "The Masked Singer" mit 8,4 Prozent Marktanteil enttäuschte, sah es für das Magazin im Anschluss mit 18,5 Prozent deutlich besser aus. Bei RTL enttäuschte "Temptation Island" am späten Abend mit nur 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - die Kuppelshow musste aber auch lange gegen die maskierten Sänger ran. Bei Vox kam "Der Vertretungslehrer" mit Frank Thelen immerhin noch auf 8,1 Prozent.

Der Show-Dreikampf machte sich am Dienstag auch in den Tagesmarktanteilen bemerkbar. ProSieben war mit 15,6 Prozent der mit Abstand erfolgreichste Sender in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, auf den Plätzen folgen RTL mit 10,9 und Vox mit 8,8 Prozent. Und was bleibt nun vom Super-TV-Tuesday im deutschen Fernsehen? Vox und RTL wollten ProSieben den "Masked Singer"-Start vermasseln, das ist ihnen nicht geglückt. Die Show kehrte extrem stark zurück. Vor allem Vox muss nun aufpassen, seine Gründershow gegen die starke Konkurrenz nicht zu beschädigen.

