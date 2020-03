Großes Interesse an Corona-Special, wenig am "Bachelor"

© RTL

Mit einem weiteren "RTL aktuell Spezial" zum Corona-Virus fuhr RTL am Mittwoch in der Zielgruppe den klaren Tagessieg ein. Das "Bachelor"-Jubiläum blieb danach aber blass. In Sat.1 legte das "Promi-Backen" wieder zu, ProSieben tat sich schwer



12.03.2020 - 09:54 Uhr von Uwe Mantel 12.03.2020 - 09:54 Uhr

RTL schob am Mittwochabend erneut um 20:15 Uhr ein 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" über die "Corona-Krise in Deutschland" ein und stieß damit auf sehr großes Interesse: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei hervorragenden 19,4 Prozent, mit 1,62 Millionen Zuschauern aus dieser Altersgruppe war es die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages. Insgesamt hatten 3,0 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 9,9 Prozent entsprach.

Fürs dadurch auf 20:30 Uhr gerutschte "Bachelor"-Jubiläum interessierten sich dann allerdings wenig mehr als halb so viele: Nur 1,65 Millionen Zuschauer wollten nochmal auf die letzten zehn Staffeln zurückblicken, mehr als 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das "Bachelor"-Special mit 11,2 Prozent Marktanteil eher blass. "Stern TV" steigerte sich im Anschluss aber wieder auf 13,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,41 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt noch zu. Schon die Live-Übertragung der Merkel-PK ab 11:30 Uhr im Rahmen eines "Punkt 12 Spezial" bescherte RTL hervorragende 20,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 620.000 Zuschauer sahen zu

Ohne Fußball im Free-TV konnte sich unterdessen das "Große Promi-Backen" in Sat.1 wieder steigern und erreichte gute 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,86 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu - mehr also als zur gleichen Zeit bei RTL und 160.000 mehr als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 6,7 Prozent. Der Versuch, das Publikum im Anschluss mit "Nachschlag: Die Extra-Portion Promibacken" am Bildschirm zu halten, funktionierte allerdings nur mäßig gut: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging auf 7,2 Prozent zurück. Wenig erbaulich ist auch der Blick auf den Vorabend, wo "Big Brother" nicht über 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam.

Nichts reißen konnte am Mittwochabend unterdessen ProSieben: Der Film "Monster Trucks" blieb bei mageren 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, "Transformers" kam am späteren Abend sogar nur auf 6,8 Prozent. Bei Kabel Eins blieben "Braveheart" und "Mad Max" mit 5,3 bzw. 5,2 Prozent Marktanteil hingegen zumindest über dem Senderschnitt. Ordentlich lief es zum Start in den Abend auch für RTLzwei, wo die "Teenie-Mütter" um 20:15 Uhr 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holten, die zweite Folge kam noch auf 5,2 Prozent. Die Wiederholungen von "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" und "Hartz Rot Gold" kamen dann später am Abend aber nur noch auf knapp über 3 Prozent Marktanteil. Bei Vox lief's genau andersherum: Der "Law & Order: SVU"-Marathon startete mit 4,0 Prozent in der Zielgruppe schwach, steigerte sich aber im Lauf des Abends. Ab 23 Uhr reichte es immerhin schon für 7,6 Prozent Marktanteil, nach Mitternacht ging' sweiter nach oben, "Snapped" erzielte mitten in der Nacht über 12 Prozent Marktanteil.

