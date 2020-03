Schwarzer Donnerstag für "Big Brother" und "Marco Schreyl"

© TVNow/Stefan Gregorowius

"Big Brother" hat am Donnerstag in Sat.1 so wenige Zuschauer erreicht wie noch nie und auch die neue RTL-Talkshow "Marco Schreyl" fiel auf neue Tiefstwerte. Am Abend schlug derweil die Stunde von ProSieben, wo die "Topmodels" deutlich zulegten.



13.03.2020 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 13.03.2020 - 09:12 Uhr

Der Einzug mehrerer neuer Bewohner hat den Marktanteil von "Big Brother" zu Beginn der Woche zwar zwischenzeitlich auf 6,8 Prozent angehoben, doch das war möglicherweise nur ein Strohfeuer. Schon am Donnerstag schrammte die Realityshow in Sat.1 mit gerade mal noch 4,9 Prozent hauchdünn am bisherigen Tiefstwert vorbei. Keine andere Sat.1-Sendung lief schlechter. Insgesamt schalteten sogar so wenige ein wie noch nie - lediglich 730.000 Zuschauer konnten sich am Vorabend für die Tageszusammenfassung begeistern.

Schlechte Nachrichten kommen aber auch vom RTL-Nachmittag, wo sich "Marco Schreyl" am Donnerstag schwerer tat denn je. Die neue Talkshow zählte um 16:00 Uhr nur 420.000 Zuschauer und war auch in der Zielgruppe kaum gefragt. Mehr als ein desaströser Marktanteil von 4,4 Prozent sprang für den Sender zu diesem Zeitpunkt nicht heraus. Damit lag RTL noch hinter "Navy CIS" bei Kabel Eins sowie der Vox-Dokusoap "Let's Glow", die jeweils fast sieben Prozent erzielten.

Marktanteils-Trend: Marco Schreyl



Auch sonst konnte RTL nachmittags wenig reißen: "Kitsch oder Kasse?" erzielte zuvor 7,0 Prozent Marktanteil, "Hensslers Countdown" kam anschließend auf 6,5 Prozent und auch "Unter uns" erwischte mit nur 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen schlechten Tag. Auch die Tagesmarktführerschaft ging dadurch letztlich flöten: Mit 11,4 Prozent Marktanteil lag ProSieben am Donnerstag 0,2 Prozentpunkte vor dem Privatsender aus Köln - auch, weil abends auf "Germany's next Topmodel" Verlass war.

Die Castingshow steigerte sich auf 2,08 Millionen Zuschauer und einen sehr guten Marktanteil von 17,1 Prozent in der Zielgruppe. RTL kam wiederum mit dem Europa-League-Spiel zwischen den Glasgow Rangers und Bayer Leverkusen zunächst nicht über 11,9 Prozent hinaus. Die zweite Halbzeit steigerte sich aber auf 14,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 3,36 Millionen Zuschauer. Sat.1 blieb derweil mit "Plan B für die Liebe" bei 5,9 Prozent Marktanteil hängen und reihte sich hinter "R.I.P.D. - Rest In Peace Department" bei Vox und der RTLzwei-Reihe "Hartes Deutschland" ein. Richtig schwach lief's für Kabel Eins, wo "Unser Kiosk" lediglich 3,0 Prozent schaffte.

