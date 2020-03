ProSieben-Film "9 Tage" verfehlt zweistelligen Marktanteil

© ProSieben / Stephanie Kulbach

Der Spielfilm "9 Tage wach" hat am Sonntagabend bei ProSieben einen zweistelligen Marktanteil verpasst, war damit aber in guter Gesellschaft: Auch für RTL und Sat.1 verlief der Abend durchwachsen. "Kitchen Impossible" ließ ebenfalls Federn.



16.03.2020 - 08:45 Uhr von Alexander Krei 16.03.2020 - 08:45 Uhr

Wo ProSieben für gewöhnlich Hollywood-Blockbuster zeigt, strahlte der Sender am Sonntagabend den eigenproduzierten Spielfilm "9 Tage wach" aus, in der die Lebensgeschichte des Schauspielers Eric Stehfest erzählt wird. Das Interesse daran hielt sich allerdings in Grenzen: Lediglich 1,34 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Erstausstrahlung, die damit beim Gesamtpublikum nur einen Marktanteil von 3,8 Prozent verzeichnete.

In der Zielgruppe lief es freilich ein ganzes Stück besser, doch auch hier musste sich ProSieben mit einem einstelligen Wert begnügen. 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen mäßigen 9,4 Prozent Marktanteil. Immerhin gelang das Zusammenspiel mit der anschließenden Stehfest-Doku "Dropout" gut: Diese steigerte den Marktanteil auf 10,3 Prozent. Insgesamt blieben 940.000 Zuschauer dran. Als der Film später jedoch noch einmal wiederholt wurde, sackte der Wert auf miese 4,5 Prozent ab.

Unspektakulär verlief der Abend auch für RTL, wo der Spielfilm "The Commuter" zwar insgesamt 2,52 Millionen Zuschauer erreichte, in der Zielgruppe aber trotzdem nicht mehr als einen Marktanteil von 10,2 Prozent schaffte. "James Bond 007: Casino Royal" musste sich danach mit nur 8,9 Prozent begnügen. Bei Vox kann man indes zufrieden sein, auch wenn "Kitchen Impossible" mit 10,2 Prozent ein ganzes Stück von den bisherigen Staffel-Bestwerten entfernt blieb.

Die Sat.1-Show "The Voice Kids" verpasste dagegen in dieser Woche einen zweistelligen Marktanteil und kam nicht über 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt schalteten 2,61 Millionen Zuschauer ein. Besonders schlecht lief jedoch das Zusammenspiel mit "Genial daneben" - denn obwohl Sat.1 im Anschluss eine neue Folge zeigte, geriet das Comedy-Quiz mit nur 890.000 Zuschauern und 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder.

