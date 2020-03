Sat.1: Starker Start für "Corona Spezial", Bestwert für News

© Sat.1

Das "Bild Corona Spezial" ist am Sonntag sehr erfolgreich gestartet - auch weil "The Biggest Loser" im Vorfeld wieder gut funktionierte. Die "Sat.1 Nachrichten" verzeichneten anschließend sogar einen Jahresbestwert. Punkten konnte zudem wieder ntv.



16.03.2020 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 16.03.2020 - 09:02 Uhr

Seit Sonntag strahlt in Zusammenarbeit mit "Bild" am Vorabend ein fünfminütiges "Corona Spezial" aus - und auch wenn sich angesichts von drei Zuschauerfragen an den Gesundheitsminister die Frage stellt, ob Sat.1 das nicht auch ohne die Kooperation hinbekommen hätte, so stimmten zum Auftakt zumindest die Quoten. Mit 1,26 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte die Sendung einen sehr guten Marktanteil von 13,1 Prozent.

Insgesamt schalteten um 19:50 Uhr im Schnitt 2,44 Millionen Zuschauer ein. Das "Bild Corona Spezial" profitierte allerdings auch vom Rückenwind durch "The Biggest Loser", das im Vorfeld auf 1,78 Millionen Zuschauer und 11,2 Prozent Marktanteil gekommen war - mit "Big Brother" im Rücken dürfte es unter der Woche schon schwerer werden, solche Quoten zu erzielen. Punkten konnten zudem die "Sat.1 Nachrichten", die mit 2,79 Millionen Zuschauer ihre höchste Reichweite des Jahres erreichten.

In der Zielgruppe waren die Nachrichten mit 1,40 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern nach "Tagesschau" und "Tatort" sogar die meistgesehene Sendung des Tages. Starke Quoten verzeichnete auch ntv wieder mit seiner Corona-Berichterstattung, allen voran mit der Live-Übertragung der Pressekonferenz von Bundesinnenminister Seehofer. Ab 19:00 Uhr zählte der Nachrichtensender 740.000 Zuschauer, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,6 Prozent.

Die direkte Konkurrenz tat sich - wie so oft in den vergangenen Tagen - ein ganzes Stück schwerer. So erreichten Phoenix und Welt jeweils 220.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen war Welt mit der Übertragung am Vorabend sogar Schlusslicht: Hier lag der Marktanteil bei nur 0,8 Prozent, während ProSieben auf 1,3 Prozent kam.

