"Masked Singer" legt nach starkem Start noch deutlich zu

"The Masked Singer" bei ProSieben hat auch in Woche zwei den Show-Dreikampf gegen Vox und RTL gewonnen, dabei hat man sich sogar noch deutlich steigern können. Die Vox-"Löwen" hielten sich dagegen wacker, "Wer wird Millionär?" fiel in den einstelligen Bereich.



18.03.2020 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier

Mit 3,32 Millionen Zuschauern und 25,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "The Masked Singer" in der vergangenen Woche bärenstark gestartet. Und ähnlich wie im vergangenen Jahr ging es nach diesem starken Start in Woche zwei sogar noch nach oben - und das deutlich. Am Dienstag sahen sich 4,13 Millionen Menschen die zweite Ausgabe der Musik-Rateshow an, das waren rund 800.000 Zuschauer mehr als zum Staffelstart. Das fehlende Studiopublikum hat sich also nicht negativ auf die Reichweite der Show ausgewirkt. Gut möglich sogar, dass die Anweisung, verstärkt zu Hause zu bleiben, um so bei der Eindämmung des Coronavirus zu helfen, der Show geholfen hat.

Schon beim Gesamtpublikum kam ProSieben auf extrem gute 13,1 Prozent und war damit zudem der erfolgreichste Privatsender in der Primetime. Noch deutlicher lief es beim jungen Publikum, wo sich "The Masked Singer" den Tagessieg sicherte. 2,65 Millionen Zuschauer kamen nämlich aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, das waren fast eine halbe Million mehr als sieben Tage zuvor. 26,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Und auch "red" holte im Windschatten von "The Masked Singer" im Anschluss noch sehr gute 17,0 Prozent Marktanteil.

Das Nachsehen hatten die Shows bei Vox und RTL, die schon in der vergangenen Woche keine Chance gegen die Konkurrenz hatten. Vox hielt sich mit einer neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" aber recht konstant bei 2,12 Millionen Zuschauern, 1,07 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 10,2 Prozent. Für "Wer wird Millionär?" ging es deutlich abwärts, die Quizshow schrammte mit 9,3 Prozent nur knapp an einem Tiefstwert vorbei. Und auch insgesamt fiel man hinter "The Masked Singer" zurück, 3,57 Millionen Zuschauer sind trotzdem noch eine sehr gute Reichweite für RTL.

Zu schaffen gemacht haben Vox und RTL offensichtlich auch die starken Info-Programme von ARD und ZDF, die auch nach 20:15 Uhr noch teilweise sehr gut beim jungen Publikum liefen. Auf "The Masked Singer" hatten diese aber allem Anschein nach keinen Einfluss. Und so beendete ProSieben den Dienstag mit einem extrem starken Tagesmarktanteil in Höhe von 15,3 Prozent. RTL musste sich auf Rang zwei mit nur 10,5 Prozent begnügen, Vox erreichte 7,4 Prozent.

In diese Gemengelage überhaupt nicht zurecht kam übrigens RTLzwei, das am Dienstag nur 3,8 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe erzielte. So startete man zwar mit den neuen Ausgaben von "Armes Deutschland" in den Abend, erreichte damit aber nur 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Schlechter lief es für die Doku-Reihe bislang noch nie. Aber auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" blieben am Vorabend bei nur 5,0 und 4,8 Prozent hängen, "Krass Schule" erzielte zuvor gar nur 3,8 Prozent.

