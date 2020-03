Frank Rosin und Laura Karasek mit mauem Comeback

© kabel eins

Am Donnerstag meldete "Rosins Restaurants" mit einem Marktanteil unter Senderschnitt zurück - aber zugleich mit mehr Zuschauern als zuletzt gewohnt. Wenig Aufmerksamkeit gab's für "Zart am Limit" bei ZDFneo.



20.03.2020 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 20.03.2020 - 09:51 Uhr

"Rosins Restaurants" kam bei Kabel Eins am Donnerstagabend zum Start in die neue Staffel nur auf einen Marktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und landete damit klar unter dem Senderschnitt. Dabei fallen die Zahlen allerdings auch deshalb etwas niedriger aus, weil derzeit die TV-Nutzung insgesamt höher ist - was sich aber vorwiegend auf die Info-Sendungen rund um die Corona-Krise konzentriert. In absoluten Zahlen erreichte "Rosins Restaurants" nämlich zugleich auch die höchste Reichweite seit ziemlich genau einem Jahr: 1,05 Millionen Zuschauer sahen zu. Ende letzten Jahres schalteten zuletzt weniger als 800.000 Zuschauer ein.

In die neue Staffel gestartet ist am Donnerstag auch Laura Karasek mit ihrem ZDFneo-Format "Zart am Limit". Der Sendung gelang es allerdings kaum, Aufmerksamkeit zu erlangen. Nur 190.000 Zuschauer sahen sich die Premiere bei ZDFneo an, die Marktanteile lagen mit 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf sehr schlechtem Niveau und nochmal unter den ohnehin mageren Quoten der ersten Staffel.

Ganz kurzfristig ins Programm genommen hatte One mit "The True Night Show" den Piloten für ein neues Format. Zumindest aus Quotensicht konnte es sich allerdings nicht so recht für eine Fortsetzung empfehlen: Von den 310.000 Zuschauern eines Best-ofs von "Pussyterror TV" blieben um 21:28 Uhr nur 110.00 dran. Der Marktanteil von 0,4 Prozent sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen sind auch für One-Verhältnisse klar unterdurchschnittlich.

