Staffel-Rekord: "Germany's next Topmodel" im Höhenflug

© ProSieben / Richard Hübner

ProSieben kann über kräftig steigende Quoten bei "Germany's next Topmodel" jubeln. Die Show verzeichnete in dieser Woche so viele Zuschauer wie noch nie in diesem Jahr. Bei RTL meldete sich "Schmitz & Family" dagegen mit einem Tief zurück.



27.03.2020 - 12:28 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 12:28 Uhr

"Germany's next Topmodel" hat in dieser Woche aus Quotensicht mächtig aufgedreht. Den Tagessieg musste die ProSieben-Show in der Zielgruppe zwar knapp der "Tagesschau" überlassen, doch in der Primetime war Heidi Klums Model-Suche mit Abstand die Nummer eins. 1,95 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil auf starke 18,9 Prozent. Nur die Umstyling-Folge erzielte in diesem Jahr einen noch höheren Marktanteil.

Insgesamt schalteten sogar so viele ein wie noch nie während der laufenden Staffel - was zumindest ein Stück weit auch der generell höheren Fernsehnutzung geschuldet ist: 2,73 Millionen Zuschauer wurden gezählt. Das waren fast eine halbe Million mehr. Verglichen mit Anfang März gewann "Germany's next Topmodel" seither sogar über 800.000 Zuschauer hinzu. "red!" hielt anschließend immerhin noch 1,18 Millionen Zuschauer bei ProSieben und erzielte 11,1 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Germany's Next Topmodel



Deutlich schwerer tat sich dagegen die TV-Premiere des Podcasts "Baywatch Berlin", der gemessen am technischen Aufwand jedoch erstaunlich gut funktionierte: 370.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe sind zumindest solide Werte. RTL musste dagegen fast den ganzen Abend über einstellige Werte hinnehmen und kam einzig um 20:15 Uhr mit einer "Lehrer"-Wiederholung auf unspektakuläre 10,2 Prozent Marktanteil.

Der Serien-Aufguss schlug sich damit zumindest besser als die "Quarantäne-WG" an den beiden Tagen zuvor. Eine weitere Folge kam jedoch nicht über 9,3 Prozent hinaus, "Schmitz & Family" startete anschließend sogar mit gerade mal 8,5 Prozent in die neue Staffel - das war ein neuer Tiefstwert für das Format. "Magda macht das schon" tat sich später sogar noch etwas schwerer. Wegen der schwachen Primetime musste RTL dann auch ProSieben die Tagesmarktführerschaft überlassen.

Teilen