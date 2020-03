"Wohnzimmer-Festival" ohne Chance gegen "Let's Dance"

© Screenshot ProSieben

Mit seinem "Wohnzimmer-Festival" hat ProSieben in den aktuell schwierigen Zeiten eine mehrstündige Liveshow auf die Beine gestellt, die Zuschauer haben das aber nicht honoriert. Die Quoten waren sehr enttäuschend, "Let's Dance" holte sich den Primetime-Sieg.



28.03.2020 - 08:48 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2020 - 08:48 Uhr

Quarantäne- und andere Corona-Shows sind in den vergangenen Tagen wie Pilze aus dem Boden gesprossen. ProSieben hat unter anderem am Freitag eine Liveshow ins Programm genommen, in der Steven Gätjen und Joko Winterscheidt in einem Studio sitzend eine erstaunliche Anzahl an nationalen und internationalen Musikern begrüßten - die wurden natürlich nur via Webcam zugeschaltet. Doch wie bei so vielen spontan ins Programm genommenen Formaten waren die Quoten auch hier eine große Enttäuschung.

Nur 610.000 Menschen sahen sich "Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival" an, 470.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die extrem niedrigen Reichweiten sind zumindest auch ein Stück darauf zurückzuführen, dass ProSieben die Show bis weit nach Mitternacht streckte. Aber auch die Marktanteile sprechen eine eindeutige Sprache: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 6,9 Prozent Marktanteil gemessen - damit lag die Show deutlich unter dem Senderschnitt.

Den Primetime-Sieg holte sich unterdessen mal wieder ohne große Probleme "Let's Dance" bei RTL. 1,91 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, damit lag die Tanzshow nur leicht unter dem Niveau der Vorwoche. Erneut wurden sehr gute 19,2 Prozent Marktanteil gemessen - das war gleichzeitig aber auch der niedrigste Wert der laufenden Staffel. Bislang lag "Let's Dance" immer bei mehr als 20 Prozent. Insgesamt schalteten 4,67 Millionen Menschen ein, auch das ist ein toller Wert für RTL, der beim Gesamtpublikum zu 14,4 Prozent Marktanteil führte.

Ernüchterung dürfte inzwischen in Sachen "Marco Schreyl" eingekehrt sein. In der vergangenen Woche hat RTL die Talkshow auf Live-Ausgaben umgestellt, es geht seither monothematisch um das Coronavirus. In der vergangenen Woche schaffte die Sendung im Schnitt noch 9,9 Prozent, besser lief es zuvor noch nie. In der aktuellen Woche ging es allerdings schon wieder auf 7,1 Prozent zurück, die Zuschauer haben sich also offensichtlich schon wieder satt gesehen. Auch am Freitag sah es mit 550.000 Gesamtzuschauern und 5,5 Prozent in der Zielgruppe schlecht aus.

Langzeittrend: Marco Schreyl



Teilen