Mälzer vs Raue: "Kitchen Impossible" mit Rekord-Finale

Zum Abschied gab's wieder das "Ur-Duell" von "Kitchen Impossible" Tim Mälzer vs. Tim Raue. Und das trieb die Quoten nochmal auf neue Rekordhöhen. Auch ProSieben punktete mit einem Film, "The Voice Kids" blieb erneut blass.



30.03.2020 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 30.03.2020 - 09:28 Uhr

Mit dem Duell zwischen Tim Mälzer und Tim Raue fing 2014 bei "Kitchen Impossible" alles an - und seither gehört es schon zum festen Inventar der meisten Staffeln. Das war auch in der 2020er-Edition nicht anders. Und noch hat sich das Publikum offenbar nicht sattgesehen am Aufeinandertreffen der beiden, im Gegenteil: Mit 2,4 Millionen Zuschauern erreichte "Kitchen Impossible" am Sonntagabend einen neuen Zuschauerrekord. Im Vergleich zur Henssler-Folge der vergangenen Woche, die bislang den Bestwert hielt, kamen nochmal 80.000 Zuschauer obendrauf. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 7,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,0 Prozent Marktanteil erzielt - auch das war ein neuer Bestwert für "Kitchen Impossible". Im Schnitt erreichten die acht Folgen in diesem Jahr 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - damit lag dank des starken Endspurts auch der Staffel-Schnitt auf Rekordniveau.

Beim Blick auf die Quoten vom Sonntagabend dürfte man auch bei ProSieben ziemlich zufrieden sein: Der Film "Suicide Squad" kam dort auf 13,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 2,34 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die absolute Reichweite in der Zielgruppe lag sogar minimal höher als bei "Kitchen Impossible", die Vox-Show erzielte aber wegen der erheblich längeren Sendezeit den höheren Marktanteil. Das Filmduell mit dem Bond-Film "Skyfall" bei RTL entschied ProSieben für sich, mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag aber RTL zumindest auf solidem Niveau. Insgesamt hatten hier 2,98 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Über dem Senderschnitt liegt zwar auch "The Voice Kids" in Sat.1 - doch der Sender dürfte im Vorfeld von seiner Castingshow mehr erwartet haben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog im Vergleich zur Vorwoche zwar wieder leicht an, war mit 8,4 Prozent aber trotzdem weit von der Zweistelligkeit entfernt. 2,43 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, im Vergleich zur Vorwoche kamen somit 70.000 Zuschauer abhanden. Ganz bitter ist das Abschneiden von "Genial daneben", das vom Show-Vorlauf überhaupt nicht profitieren kann und mit nur 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen miserabel abschnitt. 1,02 Millionen Zuschauer zählte die Sendung insgesamt.

RTLzwei hielt sich mit "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" bei noch soliden 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, Kabel Eins hingegen ging völlig unter: Mit "Police Academy V" waren nicht mehr als 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen. Das zog auch "Abenteuer Leben am Sonntag" mit nach unten, das im Anschluss ebenfalls nicht über 2,7 Prozent Marktanteil hinaus kam.

