Solider Start für neues Heimwerker-Format in Sat.1

Mit anderen Sonntag-Vorabendformaten konnte "Mit Nagel und Köpfchen" in Sat.1 zum Auftakt nicht mithalten, überm Senderschnitt lag das Format aber. Rütters Welpen liefen bei RTL ebenfalls unspektakulär.



30.03.2020 - 09:53 Uhr von Uwe Mantel 30.03.2020 - 09:53 Uhr

Sat.1 hat bekanntlich auf vielen Sendeplätzen so seine Probleme, der Sonntagvorabend bildet aber eine löbliche Ausnahme. Zuletzt etwa sorgte "The Biggest Loser" dort für im Schnitt über 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. An dieses hohe Niveau konnte der Neustart "Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challenge" zum Auftakt nicht anknüpfen, doch für einen Marktanteil überm Senderschnitt reichte es trotzdem: Solide 8,0 Prozent erzielte die erste Folge, insgesamt hatten ab 17:45 Uhr 1,19 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

RTL setzte am Vorabend wieder auf den Niedlichkeits-Faktor und zeigte "Martin Rütter - Die Welpen kommen". Nach dem Reichweiten-Rekord in der vergangenen Woche kamen nun wieder 400.000 Zuschauer abhanden. 3,1 Millionen waren noch übrig, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 12,7 Prozent auf einem unspektakulären, aber ebenfalls soliden Niveau. "Galileo" rutschte bei ProSieben unterdessen mit 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe unter den Senderschnitt. 1,2 Millionen Zuschauer wurdenhier gezählt.

Bei Vox musste sich "Biete Rostlaube, suche Traumauto" um 18 Uhr wieder mit mageren 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, auf "Ab ins Beet!" war danach aber Verlass, der Marktanteil lag hier bei guten 8,6 Prozent. 1,96 Millionen Zuschauer sahen die "Garten-Soap". RTLzwei setzte wie immer auf sein Automagazin "Grip" und erzielte damit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

