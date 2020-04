"WWM" mit höchster Zuschauerzahl seit September

© TVNow/Frank Hempel

Zum ersten Mal seit dem Jubiläums-Special im September erreichte "Wer wird Millionär?" an diesem Montag wieder über fünf Millionen Zuschauer - und profitierte auch davon, dass die Lust auf Corona-Talks inzwischen spürbar nachgelassen hat



31.03.2020 - 08:57 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2020 - 08:57 Uhr

Dass insgesamt in der Corona-Krise mehr Zuschauer vor dem Fernseher sitzen, schlug sich bislang in den Reichweiten von "Wer wird Millionär" noch nicht so recht nieder, die letzten Ausgaben lagen mit um die dreieinhalb Millionen Zuschauern vielmehr auf einem eher unterdurchschnittlichen Niveau. Doch an diesem Montag fanden die Quiz-Fans zu Jauch zurück: "Wer wird Millionär" legte auf 5,36 Millionen Zuschauer zu, das waren gut 1,7 Millionen mehr als eine Woche zuvor und die höchste Reichweite seit das Format Anfang September sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Der Marktanteil lag bei 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Damit lag "WWM" in der Primetime gleichauf mit dem ZDF, das mit der Wiederholung des Films "Extraklasse" ebenfalls 5,36 Millionen Zuschauer erreichte. Das waren natürlich auch fürs ZDF starke Werte - der Aufschwung bei RTL lässt sich aber auch damit erklären, dass das ZDF in der vergangenen Woche noch über zwei Millionen Zuschauer mehr an sich binden konnte. Zudem macht sich die einsetzende Müdigkeit was die unzähligen Corona-Talks angeht bemerkbar. Das erneut auf zwei Stunden verlängerte und auf 20:15 Uhr vorgezogene "Hart aber fair - extra" erreichte diesmal "nur" noch 3,82 Millionen Zuschauer. Das waren noch immer Werte weit über dem Normalniveau des Talks, vor zwei Wochen sahen aber noch 5,4 Millionen Zuschauer zu, vor einer Woche knapp über vier Millionen. Der Marktanteil lag nun bei noch 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zuschauer-Trend: Wer wird Millionär? (2020)



Dass das Informationsbedürfnis in der Corona-Krise weiterhin sehr hoch bleibt, spiegelt sich vor allem in den Nachrichten-Quoten wider: Die "Tagesschau" kam allein im Ersten am Montag auf 7,88 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 22,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 21,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Über alle Sender hinweg waren 14,9 Millionen Zuschauer dabei. In den "heute"-Nachrichten am Vorabend hatten sich schon 5,68 Millionen Zuschauer informiert. Das anschließende "ZDFspezial" verfolgten noch 4,46 Millionen Zuschauer. Bei RTL kam "RTL aktuell" am Vorabend auf 4,41 Millionen Zuschauer. Hier versammelte sich vor allem das jüngere Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sehr gute 20,6 Prozent Marktanteil erreicht.

