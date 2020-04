"Reimanns" legen zu, Vox-Auswanderer-Special blass

© RTL II

Vox schaltete in einer Sonderausgabe von "Goodbye Deutschland" zu seinen Auswanderern, erzielte damit aber eher unterdurchschnittliche Quoten. Bei RTLzwei konnte die "Reimanns" in Woche 2 zulegen - doch danach ging's rasant bergab



31.03.2020 - 09:52 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2020 - 09:52 Uhr

Auch "Goodbye Deutschland" war am Montag im Corona-Modus. Laura Dahm schaltete als Moderatorin zu den bekannten Vox-Auswanderern rund um den Globus um zu erfragen, wie sie mit der Corona-Krise umgehen. Die Quoten für das "Wir geben nicht auf" getaufte Special waren allerdings eher mäßig: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 6,6 Prozent unter dem Senderschnitt. Insgesamt hatten 1,26 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 4,1 Prozent Marktanteil entsprach.

Bei RTLzwei ging's um 20:15 Uhr unterdessen um eine andere Auswanderer-Familie, hier standen "Die Reimanns" im Mittelpunkt. Im Vergleich zur vergangenen Woche legte der Marktanteil in der Zielgruppe um einen ganzen Prozentpunkt auf nun 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu - deutlich mehr als der RTLzwei-Schnitt. 1,35 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Ab 21:15 Uhr standen dann aber nur noch Wiederholungen zur Verfügung - und prompt ging's rasant bergab. "Konny goes wild" musste sich mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufrieden geben, "Der Trödeltrupp - Fundstücke" kam danach sogar nur auf 3,5 Prozent.

Für Kabel Eins hingegen lief's bis in den späten Abend hinein prächtig: "Lethal Weapon 3" erzielte um 20:15 Uhr bereits gute 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Lethal Weapon 4" legte danach sogar noch auf 8,7 Prozent zu. Und die Spätnachrichten um kurz vor 1 Uhr nachts konnten sogar satte 12,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren.

